В два раза снизили стоимость Rolls-Royce и Bentley Тохтара Тулешова

Выставленные ранее на электронные торги машины осужденного бизнесмена Тохтара Тулешова продадут с молотка по заниженной цене. Об этом Tengrinews.kz сообщил руководитель отдела Департамента госимущества и приватизации ЮКО Галым Касымбеков.

Новые торги назначены на 5 сентября. Они будут проходить на электронной площадке на сайте gosreestr.kz.

Ранее на электронной торговой площадке были выставлены четыре автомобиля: Rolls-Royce 2005 года, Bentley 2006 года, Mitsubishi GT 1992 года и внедорожник GMC 2006 года. Все они по решению суда были конфискованы у осужденного бизнесмена Тохтара Тулешова.

Ранее стартовая цена автомобиля Bentley составляла 13 703 000 тенге.

Авто марки Rolls-Royce выставлялось на торги по стартовой цене 40 150 000 тенге.

Mitsubishi GT ранее был выставлен по цене 1 083 000 тенге.

Внедорожник GMC выставлялся на торги по цене 6 527 000 тенге.

Отметим, что первые торги были назначены на 8 августа.

Тогда выставленные на аукцион автомобили Тохтара Тулешова так и не продались в связи тем, что не было желающих их купить.

Как сообщил руководитель отдела Департамента госимущества и приватизации ЮКО Галым Касымбеков, после того, как торги не состоялись, специальная комиссия приняла решение о снижении цены автомашин до 50 процентов.

Сообщается, что на электронную площадку по продаже конфискованного имущества выставлены еще три автомобиля марок Toyota Camry и Chevrolet Suburban. Они также принадлежали осужденному Тулешову. Напомним, в ноябре 2016 года известный бизнесмен Тохтар Тулешов был приговорен к 21 году лишения свободы.

Суд постановил конфисковать в доход государства денежные средства, движимое и недвижимое имущество осужденного. Это десятки машин, дома, земельные участки, денежные средства и ювелирные изделия.