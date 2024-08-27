В сентябре пройдет аукцион на установку более 500 рекламных щитов

В городе демонтировали более 500 рекламных щитов, которые не соответствовали требованиям законодательства. В настоящее время на светодиодных экранах остались только временные рекламные вывески. В дальнейшем будет проведена работа по их легализации.

Нургали Бурибеков, руководитель отдела выдачи разрешений на наружную рекламу и регистрации адресов: «Из 613 рекламных вывесок было демонтировано 550. Сейчас осталось всего 10 процентов, которые соответствуют закону. Мы провели разъяснительную работу, предприниматели сами демонтировали свои вывески и забрали их».

В сентябре на аукционе будут выставлены 526 участков для размещения рекламных табличек. Начальная стоимость одного квадратного метра составляет 1005 тенге. Участвовать в аукционе смогут только предприниматели, зарегистрированные на платформе E-Qazyna.

Нургали Бурибеков, руководитель отдела выдачи разрешений на наружную рекламу и регистрации адресов: «Аукцион будет проходить строго в соответствии с регламентом и в рамках действующего законодательства».

По словам специалистов, эти изменения направлены на улучшение архитектурного облика города. В будущем планируется установка сенсорных экранов в формате 3D и рекламных щитов, соответствующих требованиям экологической системы. Проект реализуется в рамках программы «Умный город».