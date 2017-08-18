В Казахстане приостановлен выкуп старых автомобилей оператором РОП

В Казахстане временно приостановлен выкуп старых автомобилей, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на ТОО «Оператор РОП».

«С 16 августа 2017 года временно приостановлен прием старых автомобилей, предусматривающий выплату денежной компенсации. Введение данной меры связано с досрочным освоением выделенной Министерством энергетики РК квоты на 2017 год. В настоящее время ТОО «Оператор РОП» ожидает согласования дополнительной квоты по Программе по выкупу старых автомобилей, соответствующий запрос направлен «Оператором РОП» в Министерство энергетики РК. Вся последующая информация будет размещаться на официальном сайте auto.recycle.kz⁠⁠⁠⁠ и на официальных страницах в социальных сетях», — сообщили в компании.

При этом продолжается прием легкового, пассажирского и грузового транспорта по Программе утилизации ВЭТС в обмен на скидочный сертификат размером до 650 тысяч тенге.