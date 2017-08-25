В микрорайоне Шымкента пропала дорога

В шымкентском микрорайоне Кайтпас пропала гравийная дорога. Жители улицы Шугыла прокладывали ее сами, за свой счет, качеством были довольны (по крайней мере, не пыльно), но в одночасье лишись и ее. «Поиск» дороги, с хождениями во всевозможные инстанции, продолжается уже два года.

В один прекрасный момент улицу «оккупировали» специалисты по прокладке канализационной сети. С дорожным покрытием рабочие не церемонились и после их ухода от гравия не осталось и следа. Как будто покрытие собрали большим совком, говорят жители. На месте добротной гравийки сегодня только ухабы, провалы и пыль столбом.

«Мы гравий засыпали за собственные средства, чтобы можно было ходить нашим детям в школу по нормальной дороге. А теперь что? Два года мучений! На нашей улице мы все делали сами: проводили свет асаром, водопровод тянули», — негодуют жители улицы.

После скандалов с ремонтными бригадами и встреч с начальством, настроение у жителей улицы с трогательным названием Шугыла — луч света, утренний рассвет — совсем не светлое и не радостное.

«Мы просили строителей, проводивших здесь канализацию, привести после себя всё в надлежащий вид. Но они и слушать не хотят. Оставили все так как есть сейчас. А скоро осень, дети наши пойдут в школу и детский сад. С первыми дождями здесь будет настоящий ад, непролазная грязь», — возмущены жители.

В ЖКХ уверяют, что асфальтирование дороги запланировано. Подготовили в отделе и ответ на вопрос: «Почему этим не занялись еще два года назад?»

Оказалось, что всё это время подрядчики занимались прокладкой канализации. Почему местные жители никого на объекте давно не видели, в ЖКХ недоумевают.

«В Кайтпасе-1 построено не пять, а 18 КНС. На сегодня монтажно-строительные работы закончены. Остается проведение восстановительных работ асфальтного покрытия, гравийного покрытия, на тех улицах, где строители полностью их нарушили…» — разъяснил ситуацию Нурлан Жаманкоз, заведующий сектором отдела ЖКХ Шымкента.

Специалисты поспешили успокоить жителей улицы Шугыла. Все у них будет! По словам чиновников, дорожное покрытие на улице появится до первого сентября! Осталось пять дней…

Бахром Абдуллаев