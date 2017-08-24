В начальных классах школ ЮКО с 1 сентября начнутся уроки футбола. В пилотном проекте футбольной федерации Казахстана задействованы 147 школ из пяти областей страны, в том числе и Южно-Казахстанская, пишет kff.kz.

Ученикам с первого по четвертый класс преподавать футбол будут на каждом третьем уроке физкультуры.

«В рамках развития детско-юношеского футбола в нашей стране ФФК, совместно с Министерством образования и науки Республики Казахстан, разработали и утвердили «Методическое пособие по футболу для учащихся 1-4 классов учреждений среднего образования» для проведения занятий на каждом третьем часе урока физической культуры», — говорится в сообщении федерации.

Методическое пособие разработано на основе многочисленных иллюстраций и доступного текста для учителей физкультуры начальных классов. Знакомит детей с азами физической культуры и здорового образа жизни в целом и футбола в частности. Предложенные планы-конспекты содержат материал, накопленный и апробированный при подготовке детей на основе передовых европейских методик по работе с детьми, которые в соответствие с возрастными особенностями учащихся систематизированы по классам.

Подобраны различные подвижные игры с элементами обучения владению мячом, а также технические комплексы и комплексы упражнений, направленные на развитие у детей быстроты, гибкости, ловкости, координационных способностей, тесты для оценки физической и технической подготовленности.