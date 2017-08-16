В Шымкенте 18 тысяч детей зачислены в школы посредством Интернета. Всего же 2 сентября за школьные парты сядут 380 тысяч казахстанских первоклашек.

В школе № 10 объявлена готовность номер один. До первого звонка остается чуть больше двух недель. Педагоги оттачивают компьютерные навыки. В регионе запущен пилотный проект онлайн-регистрации. Преподаватели признаются, что с его внедрением стало легче вести статистику учеников. Посредством интернета в первые классы зачислены уже 18 тысяч детей.

Куляш Жанабаева, заместитель директора сш № 10 г. Шымкент: «Регистрация в онлайн-режиме удобна не только для нас, но и для родителей. Собрав все необходимые документы, они могут зачислить ребенка в школу, не выходя из дома. Раньше это процесс у каждого родителя отнимал время. Теперь стало проще».

В правительстве же, изучая подготовку к предстоящему учебному сезону, констатировали незавершенный капитальный и текущий ремонт ряда учебных заведений. Не до конца решены вопросы перевозки школьников и обеспечения горячим питанием и учебниками. Все минусы министр Ерлан Сагадиев обещал устранить до сентября.