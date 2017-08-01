В Шымкенте ветку газопровода провели в никуда. Для жителей дома №18 по улице Терешковой газовая магистраль, которая была проведена в этом микрорайоне еще три года назад, медленно, но верно превращается в музейный экспонат.

Местные жители рассказывают, что несмотря на завершение работ по прокладке магистрали, голубого топлива в их домах как не было, так и нет. С претензиями горожане обращались во всевозможные инстанции.

Обещанного три года ждут, а на четвертый забывают, грустно шутят жители 18-го дома. Газопровод здесь провели еще в 2014 году. Однако, газ в квартирах так и не появился.

«Мы что нелюди? Газопровод провели три года назад, а газ где? Это что, такого рода издевательство?», — спрашивает Гульмира Буркитова, жительница дома.

«В акте приемки даже не все подписи. Вот, например, смотрите, нет подписи председателя комиссии Исмаилова, нет подписи его зама, подписи Архабаева и нет моей подписи. Наверное, они не просто так здесь не расписывались. Я подпишусь лишь после того, как трубопровод будет передан «КазТрансГазу», — говорит Загипа Шинтасова, домком.

В бывшем общежитии сегодня живут 150 семей. И все они вынуждены пользоваться небезопасными газовыми баллонами. Многодетная мать Калдыкыз Калдыбаева готовит обед, с ужасом поглядывая на баллоны. Их в общей столовой на несколько квартир сразу три!

«Зачастую все взрослые уходят на работу. Мы же не знаем, а вдруг один из детей зайдет на кухню и случайно включит газовый баллон. Да взлетит все сразу на воздух! Чего добиваются власти, трагедии очередной? Я, честно, не понимаю», — рассказывает Калдыкыз Калдыбаева.

Координатором выполнения программы по прокладке газопровода определено государственное учреждение отдела ЖКХ ТОО «Тургын уй Шымкент». Проект, стоимостью 15 млн. тенге, выполняло ТОО «Энерго Строй сервис». Проверка на качество и даже опрессовка трубопровода давно проведена…

«Тогда по какой причине в квартирах нет газа?» — справедливо отмечают горожане.

С таким вопросом горожане отправились прямиком в горакимат. Однако, там их даже на порог не пустили. Такая картина длится третий месяц подряд. Нашей съемочной группе удалось получить скудный комментарий.

«В ПСД не было указано, что строительная компания будет доводить газ до абонента. А они должны были провести трубопровод длиной 500 метров. В связи с этим у нас и получилась остановка, длиной в три года. У нас вся документация имеется на руках. Сейчас ситуация следующая: председатель кондоминиума должен взять документы на каждую квартиру и передать их в «КазТрансГаз», — говорит Копжан Бакбергенов, заместитель директора ТОО «Тургын уй Шымкент».

Сколько понадобится времени, чтобы бюрократическая цепочка прервалась и мольбы горожан были услышаны, так и осталось загадкой. Жители улицы Терешковой, вновь бесполезно простоявшие возле городской администрации несколько часов, так и разошлись без точного ответа и конкретных сроков. Все они вернулись домой, к плитам с опасными баллонами.