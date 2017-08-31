В Шымкенте пьяный водитель насмерть сбил 10-летнюю девочку. Вечером 30 августа 2017 года в полицию поступило сообщение о том, что на одной из улиц Енбекшинского района Шымкента произошел наезд на пешехода, сообщает пресс-служба ДВД ЮКО.

По прибытию на место происшествия полицейские установили, что житель Шымкента, 1966 года рождения, управляя автомашиной «Ваз-21102» в нетрезвом состоянии, не справившись с рулевым управлением, совершил наезд на несовершеннолетнюю девочку, 2007 года рождения, ученицу 5 класса.

В результате ДТП 10-летняя девочка от полученных травм скончалась при поступлении в областную детскую больницу.

Согласно медицинскому освидетельствованию водитель автомашины «ВАЗ» находился в состоянии «алкогольного опьянения средней степени».

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 345 ч. 3 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».

Подозреваемый водворен в ИВС. Проводится досудебное расследование.

Полицейские ЮКО предупреждают водителей, что не следует нарушать правила дорожного движения, тем более находясь в алкогольном состоянии. Самое страшное, что может произойти, это совершенное в пьяном угаре преступление — ведь пьяный водитель — это потенциальный преступник.

Помните: человек, севший за руль в нетрезвом состоянии, представляет опасность для всех участников дорожного движения, предупреждает полиция.