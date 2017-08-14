В Шымкенте сразу четыре комиссии проверяют школы на готовность. До начала учебного года осталось две с половиной недели и в образовательных учреждениях горячая пора: заканчиваются ремонты, идет благоустройство территорий. Нареканий от комиссионных групп при ГОО пока не поступало, капитальный и текущий ремонты в школах должны завершиться к 20 августа.

Школа №79 в Шымкенте была построена в далёком 1934 году. 2 сентября за парты здесь сядут более 800 учеников. Чтобы привести старую школу в порядок, из городского бюджета решено было выделить более миллиона тенге. На эти средства здание побелили, покрасили, сделали опрессовку и приобрели недостающие учебные пособия.

А вот школе исскуств в этом году из бюджетных денег не досталось ни тиына. Текущий ремонт здания педагогический коллектив сделал за свой счет.

На текущий ремонт 118 городских школ в этом году было предусмотрено более 400 млн тенге. Не забыли и о важном для детей и педагогов моменте – безопасности: помимо побелки и покраски классов, решено было огородить по периметру 31 учебное заведение Шымкента. В итоге, сегодня на территории всех 127-ми школ города есть высокие заборы.