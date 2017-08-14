В Шымкенте владельцам автономного отопления начнут отключать газ

1
661

В Шымкенте начнут отключать газ в квартирах владельцев автономного отопления, установленного с нарушениями, пишет газета «Южный Казахстан» на страничке в социальных сетях.

В прошлом году ЮКПФ АО «КазТрансГаз Аймак» раздал предупреждения и счета всем жителям девятиэтажек, а также тем домам, где не предусмотрены газовые колонки, но установлены автономные котлы отопления.

Всего в городе 18 тысяч квартир, которые перешли на автономное отопление и тем самым нарушили тепловую систему в доме. Их все постепенно будут приводить в соответствие.

В первую очередь вернут к централизованному отоплению многоэтажки в микрорайоне Нурсат. На втором этапе —  микрорайоны Отрар, Север, Сайрам, то есть, те дома, где есть горячее водоснабжение, а также дома 105 и 121 серий.

Реклама

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Отправить ответ

1 Комментарий Включено "В Шымкенте владельцам автономного отопления начнут отключать газ"

Уведомлять меня
2000
Отображать сначала:   новые | старые | популярные
Тимур Байгулов

Лучше бы привели в порядок отопительную систему

Голос ЗА40Голос ПРОТИВ Ответить
1 час 21 минут назад
wpDiscuz