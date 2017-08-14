В Шымкенте владельцам автономного отопления начнут отключать газ

В Шымкенте начнут отключать газ в квартирах владельцев автономного отопления, установленного с нарушениями, пишет газета «Южный Казахстан» на страничке в социальных сетях.

В прошлом году ЮКПФ АО «КазТрансГаз Аймак» раздал предупреждения и счета всем жителям девятиэтажек, а также тем домам, где не предусмотрены газовые колонки, но установлены автономные котлы отопления.

Всего в городе 18 тысяч квартир, которые перешли на автономное отопление и тем самым нарушили тепловую систему в доме. Их все постепенно будут приводить в соответствие.

В первую очередь вернут к централизованному отоплению многоэтажки в микрорайоне Нурсат. На втором этапе — микрорайоны Отрар, Север, Сайрам, то есть, те дома, где есть горячее водоснабжение, а также дома 105 и 121 серий.