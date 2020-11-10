В Шымкенте карантин продлили до 23 ноября.

На то есть основания, уверяют эпидемиологи, продолжается регистрация случаев коронавирусной инфекции и рост заболевания вирусной пневмонией. 8 ноября зарегистрировано 3 случая заражения, из них с симптомами — 3. Многие игнорируют санитарные требования.

Карантин в Шымкенте продлён до 23-го ноября. Правда соблюдать ограничения, в том же общественном транспорте, не спешат, ни пассажиры, ни водители. В автобусы горожане заходят без масок, не соблюдая дистанцию. В своё оправдание пассажиры говорят, что автобусов на линию выходит мало, особенно в часы пик. А добираться на работу больше не на чем.

Выполнять санитарные требования — носить маски и соблюдать социальную дистанцию должны все. Только так можно защитить себя и окружающих и избежать введения более строгих ограничительных мер, напоминают санитарные врачи.

Жумабек Ержанов, заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг г. Шымкента: «Если пассажиры не хотят соблюдать меры безопасности, пусть сидят дома. Если нарушений будет много, то в следующем постановлении карантинные меры ужесточат. Если горожане в автобусах не будут носить маски, не будут соблюдать дистанцию, то, возможно, внесем запрет на работу общественного транспорта в выходные дни».

Напоминать о масочном режиме эпидемиологам приходится и на базарах. Лишь немногие выполняют требование охотно. Не пугают даже штрафы. За время пандемии удалось собрать более 54 миллионов тенге.

«Также как и вы, мы тоже видим, что не всегда соблюдаются санитарные требования карантинного режима. Если до обеда на базарах носят маски, соблюдают меры предосторожности, то после — расслабляются! Мобильные группы проверяют, проводят разъяснительную работу. Но они не могут сделать так, чтобы все поголовно работники рынка, продавцы и покупатели соблюдали санитарные нормы. У нас нет таких полномочий!» — говорит Жумабек ЕРЖАНОВ.

Эпидситуация в Шымкенте пока остается стабильной. Тем не менее санврачи подготовили рекомендации. Чтобы уменьшить риск заражения, пожилым людям надо реже бывать в общественных местах. Если же необходимо сходить в магазин или проехать в автобусе, обязательно надевать маску. А горожанам старше 65 лет или страдающим хроническими заболеваниями врачи советуют по возможности оставаться дома и не пользоваться общественным транспортом. Гулять можно. Но в магазин или аптеку лучше отправить тех, кто помоложе.

Шынар Оразова