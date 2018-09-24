Для поддержки кожевенных предприятий под председательством Заместителя Премьер-Министра Eрболата Досаева состоялось заседание МВК по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях, на котором рассмотрен вопрос о целесообразности введения запрета на вывоз с территории Республики Казахстан необработанных шкур крупного рогатого скота.

Ранее в целях обеспечения сырьем и загрузки отечественных кожевенных предприятий, Приказом Министра по инвестициям и развитию был введен запрет на вывоз шкур КРС в необработанном виде с территории Республики Казахстан с ноября 2016 года по апрель 2017 года, который показал положительные результаты конкретных предприятий.

Во время действия запрета началось восстановление деятельности кожевенных предприятий, увеличена загрузка производственных мощностей и повысилась эффективность отечественного производства данной отрасли.

Казахстанские предприятия при переработке шкур КРС выпускают следующую продукцию: кожевенные полуфабрикаты (wet blue, кожевенный крашенный краст) и готовая продукция (кожа обувная, мебельная, одежная, галантерейная, шорно-седельная).

Следует отметить, что в последние годы наблюдается тенденция по увеличению производства готовой кожи. Так, производство готовой кожи с 2015 года увеличилось в 4,1 раза и составило в 2017 году 15,5 млн. кв. дм.

Данная положительная динамика наблюдается и в экспорте. Так, на 91% вырос объем экспорта выделанной кожи с 164,9 тонн (506,7 тыс. долл. США) до 315,8 тонн (803,3 тыс. долл. США). Средняя экспортная цена выделанной кожи почти в 4 раза превосходит цену полуфабриката.

Основные потребители готовой продукции (кожа) являются обувные, швейные фабрики, ателье, кожно-галантерейные, шорно-седельные цеха Казахстана, обувные фабрики России и Турции. Рынки сбыта кожевенного полуфабриката – Италия, Турция, Индия, Китай, Россия, Испания, Португалия.

При достаточном обеспечении отечественным сырьем у предприятий малого и среднего бизнеса по производству одежды, обуви, галантерейных изделий появится возможность стать более конкурентоспособными с импортной продукцией, что в перспективе даст ощутимый толчок в развитии отечественной легкой промышленности.