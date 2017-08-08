В Тюлькубасском районе ЮКО отреставрировали Александровскую аллею

В Тюлькубасском районе ЮКО в селе имени Турара Рыскулова отреставрировали Александровскую аллею. В честь 90-летия со дня рождения Александра Терещенко — основателя парка, в селе прошло торжественное мероприятие, на котором вспомнить знаменитого руководителя собрались жители села, соратники и друзья.

Александр Иванович Терещенко в течении 30 лет с 1962 по 1992 год возглавлял село, в те годы именовавшееся колхоз «Победа», за руководство и успехи колхоза был удостоен государственных наград. В 2008 году он основал парк, и в честь знаменитого земляка односельчане решили увековечить его имя. Сегодня большая аллея в парке носит его имя — Александровская.

На митинг в честь открытия стеллы в память Александра Терещенко приехали Зауытбек Турисбеков, секретарь партии Нур Отан и Сергей Терещенко — сын Александра Ивановича.

Сергей Александрович Терещенко рассказал, что отец мечтал расширить парк и сделать его денропарком, как в Шымкенте.

«Мы обязательно воплотим его мечту. Отец хотел, что в этом парке росли деревья со всего мира…» — отметил Сергей Александрович.

После митинга односельчане и гости собрались за большим праздничным столом.

Александра Ивановича Терещенко не стало в феврале 2014 года. Одно из его последних интервью из большого фильма о легендарном председателе колхоза «Победа» рассказывает об Александре Ивановиче больше, чем все его награды.