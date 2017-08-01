В ЮКО до конца текущего года отремонтируют 18 мостов

В Южно-Казахстанской области до конца текущего года отремонтируют и сдадут в эксплуатацию 18 мостов. В частности, на сегодняшний день ведется капитальный ремонт 13 мостов и средний ремонт 5 мостов.

По данным специалистов областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, в регионе при полном введении в эксплуатацию данных объектов, количество мостов, требующих ремонта, сократится до 101.

Вместе с тем, ведется разработка проектно-сметной документации 26 мостов, требующих ремонта, из которых 11 пройдут капитальный ремонт, а 15 средний ремонт. По итогам года 26 проектов получат заключение соответствующей экспертизы. В соответствии с этим, в случае рассмотрения средств из местного бюджета для проведения строительных работ по данным 26 проектам, в 2018 году начнутся строительно-ремонтные работы.

Стоит отметить, на автомобильных дорогах областного значения насчитывается 409 мостов, из которых 290 находятся в удовлетворительном состоянии, а 119 требуют ремонта, сообщает пресс-служба акима ЮКО.