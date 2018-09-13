Шесть мостов и три надземных пешеходных перехода по трассе республиканского значения сданы в эксплуатацию в Сарыагашском районе Туркестанской области. Почему после строительства мостов оказалось два, и почему не смотря на высоту, пешеходные переходы пользуются популярностью у пешеходов, расскажем в нашем следующем сюжете.

Этот мост через реку Келес строители построили всего за несколько месяцев. Работы начались в декабре. Подготовительная часть продлилась до начала весны. Самое сложное, говорят строители, было справиться с переполненной рекой. Такой полноводной Келес бывает каждую весну. А уже 25 августа по этому путепроводу пошли первые автомобили. Правда, прежде, чем приступить к строительству основного моста, построили временный. Но, как известно, временное обычно становится постоянным.

«Прежде, чем построить основной мост, мы построили временный , чтобы движение на этом направлении республиканской трассы не прекращалось. А как возвели большой мост, временный решили оставить и не разбирать. Сейчас им активно пользуется местное население. А большой сот у нас получился 57 метров в длину и 13 в ширину. При этом только проезжая часть – 10 метров. С двух сторон – по полтора метра пешеходная часть», — говорит Торехан Дусенов, главный инженер ТОО «ЖБИ»..

А это дорога в селе Абай. Интенсивность транспортного потока такова, что перейти на другую сторону без риска для жизни практически невозможно. Потому-то и стал настоящим спасением для всех пешеходов – надземный пешеходный переход. Его сдали в эксплуатацию менее недели назад. Местные жители и особенно школьники с удовольствием переходят дорогу по мосту. Металлическая конструкция шириной в 17 метров спроектирована таким образом, что подъем по ней плавный, мост и лестничные сходы снабжены кровлей. Кроме того, есть подъемник для людей с ограниченными возможностями. Все надземные пешеходные переходы возводятся по единому типовому проекту. Разница лишь в их ширине, которая зависит от ширины дорожного полотна. К слову, до конца года помимо трех уже введенных в эксплуатацию, будут сданы еще три таких моста.

«По Туркестанской области в текущем году на автодорогах республиканского значения предусмотрен капитальный ремонт 9 мостов — в Мактааральском, Сарыагашском, Келесском и Отырарском районах. Также завершены работы по строительству 6 надземных пешеходных переходов в Мактааральском, Сарыагашском районах и городе Туркестане. Кроме того, для обеспечения комфортной езды по автодоргам республиканского значения в Отырарском районе на автотрассе Р-31 «Туркестан-Шаульдер-Торткуль» ведется ремонт на участке длиной 48 км. На сегодняшний день этот вид работ на стадии завершения», — рассказывает заместитель директора Туркестанского областного филиала АО «НК»КазАвтожол» Руслан Кобенов.

Сейчас ведутся работы по проектированию еще трех надземных пешеходных переходов по автомобильной дороге Шымкент-Ташкент. Они будут построены в районе населенных пунктов Шарапхана, Женишке и Ащыбулак.