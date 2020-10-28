В Енбекшинском районе города Шымкент проводятся работы по строительству автодорог, тротуаров и мостов.

В районе, общей протяженностью 613,2 км, расположены 611 проспектов, улиц и мостов. По району исследованы микрорайоны и жилые массивы, нуждающиеся в ремонте дорог. На сегодняшний день выделены средства и проводится ремонт, строительство 62 улицы (61,6 км), 16 тротуаров (23,5 км), 8,9 км — гравийное покрытие. На эти цли были выделены 3,1 млрд тенге, сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.

По словам специалистов районного акимата, приоритет отдается асфальтированию улиц отдаленных населенных пунктов. К концу 2020 года протяженность асфальтированных дорог составит 407,5 км (66,5%), гравийных дорог — 182,8 км (29,8%), грунтовых — 22,9 км (3,7%).

В Енбекшинском районе планируется построить ряд мостов. На сегодняшний день реконструированы и сданы в эксплуатацию мост через реку «Сайрам су» по Ленгерскому шоссе и мост через реку «Бадам» в жилом массиве Карабастау. К концу года будет завершено строительство моста через реку «Бадам» в жилых массивах Маятас, Тогыс, а также мост в жилом массиве Елтай.

Кроме того, в этом году на Ленгерском шоссе отремонтировали светофоры. Приводятся работы по освещению 12,1 км 14 улиц. Помимо этого, утвержден список 28 улиц, которые в первую очередь нуждаются в освещении в 2021 году.