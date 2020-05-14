В Толебийском районе, где была объявлена чрезвычайная ситуация, полностью размыты 2 моста и поврежден 1 мост.

Также водой размыт еще один мост местного значения. В настоящее время в районе полным ходом ведутся работы по восстановлению всех 4 мостов. В результате, за короткий срок уже отремонтированы два моста, налажено транспортное сообщение между селами, сообщает Пресс-служба акима Туркестанской области.

По словам руководителя областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ролана Ибрагимова, восстановительные работы будут завершены в кратчайшие сроки.

«Ведется средний ремонт объектов. Два из четырех мостов восстановили за один день. Еще один отремонтирован и открыт для пешеходов. Все работы по нему мы закончим к завтрашнему дню и откроем его для движения. По четвертому мосту решается вопрос о выделении финансов на проведение ремонтных работ» — сказал Ролан Ибрагимов.

Напомним, в связи с выпадением обильных осадков в виде дождя и поднятием уровня воды в реках, в Толебийском районе в населенных пунктах Каскасу, Кенесарык, Косагаш, Екпинди, Буркулюк, Киелитас, Достык и Ленгер произошло скопление дождевых вод. По информации областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, помимо дорог районного значения и сельских улиц, проходящих через эти населенные пункты, повреждены ряд дорог областного значения.