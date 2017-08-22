В ЮКО с начала года открыты новые автобусные сообщения по четырем направлениям. Об этом на прошедшей пресс-конференции в Региональной службе коммуникации сообщили отраслевые руководители — заместители руководителя управления областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Максат Мырзабаев и Ролан Ибрагимов.

В первую очередь, М. Мырзабаев рассказал о проделанной работе в этой сфере и об обеспечении жителей населенных пунктов области общественным транспортом и, что на сегодняшний день 691 из 766 населенных пунктов, то есть 90,2% — обеспечены общественным транспортом.

«За 6 месяцев 2017 года открылись 4 регулярных направления, из них 3 — межрайонных и 1 — межобластной. Это «Шымкент-Боралдай», «Кошкар Ата-Алмалы-Шымкент», «Туркестан-Жибек Жолы» и межобластное направление «Шымкент-Актобе». До конца года общественным транспортом будут обеспечены 4 населенных пункта Толебийского района, 4 населенных пункта Ордабасинского района и 4 населенных пункта Байдибекского района. В ближайшее время, жителей, проживающих в отдаленных населенных пунктах города Шымкента и на улицах с низким пассажиропотоком, обеспечат общественным транспортом», — отметил Максат Мырзабаев.

Кроме того, на пресс-конференции отмечено о проделанной работе в сопутствующих направлениях, таких как обновление автобусов, оснащение их GPS навигаторами и пресечение незаконных пассажирских перевозок.

Говоря о работе управления в сфере автомобильных дорог Р. Ибрагимов подчеркнул, что общая протяженность автомобильных дорог и улиц населенных пунктов в Южно-Казахстанской области составляет 20 928,9 км. В частности, республиканского значения — 837 километров дороги (95% в удовлетворительном состоянии), областного значения — 4 261,2 км (58,7% в удовлетворительном состоянии), районного значения – 1 642,7 км (64,4% в удовлетворительном состоянии), улицы населенных пунктов — 11 377,1 км (59,9% в удовлетворительном состоянии) и улицы города Шымкента – 2 810,9 км (41,4% в удовлетворительном состоянии).

«В 2017 году для развития сферы автомобильных дорог строительно-ремонтными работами охвачено 584 объектов или 1 570,9 км дорог и улиц. В соответствии с 6 месячным планом, до сегодняшнего дня проведен средний ремонт 2 мостов и капитальный ремонт 1 автомобильной дороги, которые уже сданы в эксплуатацию», — сказал Ролан Ибрагимов.