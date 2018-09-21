Казахстанские инвестиционные проекты в транспортной сфере презентованы в Сеуле. Там прошла конференция, посвященная глобальной инфраструктуре.

В ней приняли участие представители порядка пятидесяти стран. Нашу республику представлял Казахстанский фонд подготовки проектов холдинга «Байтерек», передает 24.kz.

В частности, корейских инвесторов заинтересовало строительство легкорельсового транспорта и железнодорожного обхода в Алматы, а также дорожные проекты в Туркестанской области.

Конкурс на строительство дорог между Шымкентом и Сарыагашем будет объявлен в следующем году. Предварительная стоимость проекта – порядка 500 миллионов долларов. В данный момент разрабатывают необходимую документацию, в том числе технико-экономическое обоснование.

Аслан Булатов, управляющий директор Kazakhstan Project Preparation Fund: — Первая – это объездная города Сарыагаш на границе с Узбекистаном. Затем содержание уже построенных дорог между Сарыагашем и Шымкентом. А также строительство объездной автодороги города Шымкент. Задача – проекта разгрузить два данных города, Сарыагаш и Шымкент, с той целью, чтобы грузопоток максимально быстро с южных стран доходил до коридора «Западная Европа – Западный Китай».