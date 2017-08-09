ЮКО необходимы еще пять водохранилищ и дамба на Сырдарье. Для предотвращения подтопления населенных пунктов, которые близко расположены к водоемам ЮКО, филиалом РГУ «Казводхоз» создан комплексный план и направлен в правительство.

В Южно-Казахстанской области 43 водохранилища. Из них 19 — республиканского значения, пять — в руках частников, остальные — в коммунальной собственности. Работа этих водосборников на контроле у регионального филиала «Казводхоз».

В весенне-осеннее время жители Мактааральского района страдают от подтоплений, а летом, напротив, воды для полива катастрофически не хватает. Решить многолетнюю проблему пообещал министр сельского хозяйства Аскар Мырзахметов. Сказал и выполнил. В этом году выделена внушительная сумма.

«Для обеспечения посевов поливной водой из республиканского бюджета было выделено 792 миллионов. Из них 540 на механическую очистку коллекторной системы, 171 для дренажных скважин»- рассказал Толкын Балпиков, и.о. руководителя ЮКОФ РГУ «Казводхоз».

В результате принятых мер, в Мактааральском районе введены в эксплуатацию 37 скважин. В канал Достык сегодня поступает 100 куб/м воды в секунду. Большая часть идет на полив. Осталось теперь защитить населенные пункты, расположенные в непосредственной близости к водоемам.

«Для строительства пяти водохранилищ необходимо 6 миллиардов, для строительства дамбы вдоль Сырдарьи, необходимо еще 26 миллиардов тенге. Мы разработали комплексный план и направили в Правительство», — поясняет Балпиков.

Совместная работа водников и чиновников дала ожидаемый результат. Этим изнуряющим летом крестьяне Сарыагашского и Казыгуртского районов не испытывают трудности с поливом посевов. Должный результат принесли и переговоры правительства с главами соседних государств.