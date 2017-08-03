Ж.Туймебаев: Для продвижения очереди на жилье нужно строить больше многоэтажных домов

Вблизи Шымкента необходимо создать больше производственных мест. Это приведет к снижению проблемы занятости и поможет обеспечить население работой. Также, больше внимания нужно уделять строительству многоэтажных жилых домов. Об этом сегодня в Шымкенте, в ходе ознакомления с ходом строительных работ ряда социальных объектов сказал аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев.

В первую очередь, глава региона посетил в микрорайоне «Бозарык» школу на 900 мест, строительство которой началось в мае месяце. Общая стоимость проекта составляет 1 млрд. 200 млн. тенге. Генеральным подрядчиком объекта выступило ТОО «Тұр-Ахмет и компания».

Подрядчик, приступив к строительству и задав высокие темпы, планирует сдать объект на благо народа в апреле месяце 2018 году. Однако работы по строительству столовой, а также образовательного и спортивного блоков ведутся с опозданием от производственного графика на 20-30 дней. В свою очередь, аким области поручил провести все строительные работы строго по графику.

Затем, глава региона ознакомился со строительными работами дорожной развязки на рынке Бекжан. Генеральный подрядчик — компания ТОО «ЖБИ-С» в 2018 году планирует сдать объект в эксплуатацию. Общая стоимость дорожной развязки составляет 1 млрд 737 млн тенге.

Без внимания акима не остались надземный пешеходный переход на пересечении улиц Темирлановское шоссе–Мангельдина и стройка по улице Кожанова. Ремонтные работы были начаты 1 августа 2015 года. Жансеит Кансеитович поручил ускорить процесс выделения необходимых средств, а именно 51 млн.тенге и завершить строительство до конца текущего года.

Стоит отметить, общая стоимость строительно-монтажных работ составляет 219 млн.тенге. Подрядной организацией является ТОО «НурКаз Констракшн». Кроме того, аким области вне плана посетил универсальный рынок «Казбек», расположенный на пересечении улиц Байдибек би и Кунаева.

Поговорив с продавцами, аким области поручил до конца года перенести рынок на территорию нового строящегося рынка в микрорайоне Бозарык. Также, в ходе объезда аким области ознакомился с ходом работ по замене тепловых магистралей по улице Байтурсынова.

Напомним, что в рамках государственной программы «Нурлы жол» проводятся работы по замене тепловых магистралей улиц Байтурсынова – Сапарбаев-Рыскулова. Для этих целей выделено 888,4 миллионов тенге. Подрядчик – ТОО «Сити-строй». Общая протяженность ремонтируемого участка – 5,2 километров. Сейчас на участке более 4 км проведены соответствующие работы.

Отметим, что изношенные трубопроводы будут заменены на новые предизолированные трубы, которые защищены от коррозии. В них не образуется ржавчина и они снабжены современными датчиками порывов и утечек.

«Одним из основных вопросов областного центра является вопрос жилья. Поэтому нам необходимо как можно больше строить многоэтажные жилые дома в центре города. Второй вопрос – обеспечение населения природным газом. В связи с тем, что 70 процентов города занимают частные дома, необходимость проведения к ним инфраструктуры требует больших затрат», — сказал Жансеит Кансеитович.

Ознакомившись со строительством коммунальных и арендных домов, строительством школы на 120 мест в административно-деловом центре, аким области дал положительную оценку проведенным здесь работы.

Затем глава региона ознакомился с территорией проспекта Астана, где ведутся строительные работы. Стоит отметить, что в текущем году здесь будет завершена первая ветка строительства. В частности, проспект Астана протянут до улицы Аргынбекова. Вместе с тем, в следующем году завершится реализация второго этапа, по которому проспект Астана удлинят до улицы Утегенова.

Пресс-служба акима ЮКО