Жара в Шымкенте и ЮКО продержится еще сутки. 10 августа по прогнозам синоптиков в области ожидается температура не ниже 40 градусов жары, в Шымкенте — 38 градусов выше ноля.

Оперативная служба ДЧС ЮКО распространила штормовое предупреждение о сильном ветре в отдельных районах ЮКО с порывами до 23 метров в секунду.

Уже 11 августа гидрометеорологи прогнозируют резкое снижение температуры в Шымкенте до 25-30 градусов тепла. Согласно прогнозу, 11 августа в городе ожидается переменная облачность и кратковременные дожди.