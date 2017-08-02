Жители Шымкента пришли в банк за кредитом в 3 миллиона тенге, сообщает портал nur.kz. Горожане получили странные сообщения из банка о том, что их кредит в три миллиона одобрен.

«Я получил сообщение, что мне одобрен кредит и решил, что какие-то мошенники повесили на меня кредит. Я примчался в банк, а там еще много людей стоят. Сотрудники банка все отрицают», — сообщил мужчина.

«С 11 часов звонят клиенты из Шымкента, что их ввели в заблуждение. Менеджеры объяснили, что они разослали рекламное сообщение о том, что в Народном банке они могут получить беззалоговый кредит до 3 миллионов тенге», — ответила сотрудница банка.

«На русском языке мы разослали сообщение: «Оформите кредит до 3 миллионов тенге без залога». В казахской версии написано не «мақұлданды», а «мақұлданады», что значит не одобрено, а оформите кредит. Может быть произошла техническая ошибка, рассылка идет всего 10 минут», — прокомментировал заместитель директора областного филиала по ЮКО Народного банка Ерлан Нуртазаев.

Позднее в редакцию прислали русскоязычный вариант смс-рассылки от Народного банка из Астаны, где говорится, что кредит именно одобрен.