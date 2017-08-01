Жители улицы Мардана Сапарбаева страдают от бездорожья

Жители улицы Мардана Сапарбаева, бывшей Калашникова, и улицы Зорге вышли на стихийный сход. Уже в течение нескольких лет их дороги нуждаются в ремонте, но в план работ до сих пор не вошли.

По дорогам, ведущим к своим домам, жители улиц Сапарбаева и Зорге, расположенных в центре города, ходят осторожно, а водители проезжают очень медленно, переживая за техническое состояние автомашин. В таком напряжённом ритме горожане живут последние 4 года. Дороги давно пришли в упадок, а когда они ремонтировались, не могут припомнить даже старожилы.

Житель улицы: «Я не знаю сколько обещали нам депутаты, говорят мы вам сделаем то, сделаем это, но всё без толку. Летом окна не открыть, пыль несколько сантиметров. Зимой тоже пройти невозможно. Осенью мы просто тонем».

Больше всего страдают старики и дети, говорят жители улицы Сапарбаева. Осенью и зимой дорога в школу или просто в магазин за продуктами превращается в поход с элементами экстрима.

«Я не могу ходить здесь, даже выйти прогуляться страшно. Один раз зимой шла к дороге и не дошла, было скользко, упала и сломала ногу. Теперь выхожу на улицу в очень редких случаях», — жалуется жительница улицы Сапарбаева.

По словам жителей улицы, последние три года они регулярно обращаются в акимат с просьбой заасфальтировать улицу и каждый раз слышат очередные обещания. Впрочем, у властей есть объяснение сложившейся ситуации и, как они заверяют горожан, в следующем году о них точно не забудут.

Ерсеит Бухарбаев, заведующий сектором городского отдела транспорта и автомобильных дорог г. Шымкента: «Эта улица идёт по всему городу отрывками, один отрывок, например, находится в районе улицы Сайрамской и другой чуть выше этого района. Её не замечали и из-за этого улица не была заасфальтирована, но теперь мы заложим её в бюджет и в 2018 году мы её заасфальтируем».

Всего же, в этом году, власти запланировали ремонт 92 городских улиц, больше половины из них уже отреставрированы. На ремонтные и строительные работы выделено свыше 14 миллиардов тенге, не меньше планируется выделить и в следующем году. Найдутся средства и на ремонт улицы Сапарбаева.

Данияр Худайбергенов