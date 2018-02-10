10-летняя Лаура из Шымкента весит 11 кг. Девочке страшно жить… Но говорить об этом малышка уже не боится, привыкла. Пока врачи затрудняются с окончательным диагнозом, девочка угасает.

Каждый день Лауре помогают родные и неравнодушные волонтеры, но в последнее время здоровье девочки заметно ухудшилось. Вес больного ребенка — всего 11 килограммов, хотя пару месяцев назад девочка заметно прибавляла в весе.

Айнагуль Ельтаева, мама Лауры: «Сейчас мы не принимаем никакого лечения, потому что диагноза до сих пор не знаем. Страшно, потому что Лауре стало хуже. Если раньше она могла делать шаги, то сейчас нет. А совсем недавно у нее появились боли в пояснице, и теперь ей с трудом удается даже сидеть. Аппетит есть, но ест она очень мало, сон плохой. День ото дня моей дочери плохо, и никто не может сделать что-то, чтобы ей хоть немного, но стало лучше. Вот радует, что волонтеры помогают. Вот Анаргуль из Уральска говорит, что уже связалась с самой Загипой Балиевой. И моей дочке все-таки помогут…»

Верить продолжает и сама Лаура. Хотя жалуется, что чувствовать себя она стала хуже. Девочка рассказывает, что сейчас больше времени проводит, лежа в постели, реже смотрит телевизор и еще реже играет с сестренкой.

Лаура Сагатова: «Мне трудно разговаривать, все время болит голова, вот здесь, очень болят ноги… Мне страшно…»

Анаргуль Амирова, неравнодушная женщина из Уральска, рассказывает по телефону, что ей удалось достучаться до Загипы Балиевой.

Анаргуль Амирова, волонтер: «История Лауры, почему она меня задела, потому что я сама была в подобной ситуации. Когда мой сын заболел, к сожалению, рядом не было никого, кто бы мог помочь мне выйти из этой ситуации. Я осталась наедине со своей бедой… Загипа Яхяновна — это детский обдусмен Казахстана, поэтому я обратилась к ней. Потому что все мои самостоятельные попытки достучаться до ведомств здравоохранения не увенчались успехом. Все это было безрезультатно…»

Мама девочки Айнагуль Ельтаева убеждена, что ее Лауре наконец помогут. На днях у малышки взяли повторный генетический анализ. Его отправили в Астану. По его результатам столичные врачи смогут приступить к оформлению квоты. В планах отправиться на лечение в Южную Корею.

Напомним, мама Лауры обратилась в нашу редакцию за помощью несколько месяцев назад. Семье, где растет тяжелобольной ребенок, нечем было платить за квартиру. Мама малышки растит Лауру и ее сестренку одна.

Несмотря на поездку в Астану на обследование, окончательный диагноз десятилетней девочке так и не поставили. Ребенок тает на глазах.

Зарина Шарипова