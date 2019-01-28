Общественница Акмарал Омралинова опубликовала на своей странице в Facebook’e снимки четырехлетнего жителя Шымкента, с рождения страдающего редким заболеванием, передает ИА «NewTimes.kz».

Фотографии вызвали бурную реакцию пользователей Сети. Комментаторы сочувствуют семье малыша и желают мальчику, которого зовут Альтаир, скорейшего выздоровления.

«Врачи очнитесь», «Бедный ребенок. Выздоравливай», «Какой ужас, 21 век. Где МЗ?», «Ну почему у некоторых врачей такое отношение к своим согражданам?» ― восклицают они.

На своей странице Акмарал Омралинова пишет, что в понедельник, 28 января, малыш со своей мамой поездом выехали в Алматы на лечение в АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии». Но свой пост общественница посвятила не поездке мальчика в южную столицу, а тому, как он лечился в областной детской больнице Туркестанской области, где в конце января малыш пролежал несколько дней. Накануне маме ребенка на руки выдали выписку, подписанную заведующим отделения и лечащим врачом в одном лице, Анарбаевым Е. А. По словам Акмарал, к этой выписке у мамы малыша и у родных возникло много вопросов.

«По словам мамы, 23 января 2019 года в районе 18 часов они были доставлены с малышом на машине скорой помощи в эту больницу. Как утверждает мама, врач Анарбаев Е. К. осмотрел ребенка, видел, что ребенок весь отечный и сказал, что альбумина (белка) нет, чтобы пришла завтра, то есть 24 января после 10 часов, тогда он ее и госпитализирует. Или предложил поехать в другую больницу в микрорайоне «Асар». В итоге, маме с отечным малышом, по ее словам, пришлось вернуться домой на такси. В выписке указано, что ребенок выписан 28 января 2019 года. В то время, как на самом деле они покинули больницу 26 января 2019 года. Что это? Оплошность в заполнении или же есть коррупционная составляющая, удобная при начислении койко-дней?», ― пишет автор поста.

«Врач указал, что отеки есть на лице. На самом деле, тело малыша отекло полностью, как говорит мама, вес малыша увеличился на 1,5 килограмма из-за отеков. Я сама при посещении видела, что и ножки малыша были отечны, потому что видела фото, где отеков еще не было, и была возможность сравнить. Врач указал, что жидкий стул до 5-6 раз в сутки, но, по утверждениям мамы, стул малыша днем в среднем 20 раз, ночью 5-7 раз, это до четырех утра, пока мама не спит», ― отметила общественница.

Тем временем, мама малыша, по словам Акмарал Омралиновой, сетует, что все эти годы их выписывают из больницы без улучшений, и, самое главное, все еще не установлен диагноз от чего же «малыш страдает столько бессонных ночей и беспокойных дней, перетекших в годы».

«Ознакомившись же с некоторыми выписками, я посоветовала маме внимательно прочитывать текст перед тем, как ставить свою подпись. Поскольку если верить выпискам, Альтаир выписывается с улучшениями. А в одной из выписок указано, что стул был 158 (!!!) раз в день!

Меня волнует еще один вопрос! Если бы этот малыш был сыном или родственником высокопоставленного чиновника, отношение врачей к нему и маме было бы такое же? Их так же отправили бы в тяжелом состоянии без медицинского контроля своим ходом в другой город? Их тоже бы отправили домой в день обращения в больницу на скорой помощи, объясняя это отсутствием альбумина?» ― заключила автор поста.

В свою очередь у облаздраве Туркестанской области заверили, что мама мальчика самовольно забрала ребенка из стационара, и отказалась писать объяснительную по этому поводу.

«Ребенок госпитализирован в ОДБ 24 января, проведено обследование (УЗИ органов брюшной полости, клинические и биохимические анализы крови). Консультирован заведующим отделением детской хирургии, проведен консилиум с участием доцента кафедры педиатрии и детской хирургии ЮКМА, к.м.н. Ж.К.Жумабекова. Накануне 23.01.2019г в 18:00 мать обращалась в приемный покой ОДБ, была предложена госпитализация, но мать отказалась, сказав что поедет в ГДБ г.Шымкент. На следующий день повторно обратились в ОДБ, госпитализирован в экстренном порядке. Ребенок 25.01.2019г осмотрен заведующим хирургическим отделением: при осмотре в перианальной области имеется рубцы (после перенесенного парапроктита), свища нет», ―сообщили в ведомстве.