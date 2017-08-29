Жителям столицы пообещали бесплатные дыни и арбузы из ЮКО

В социальных сетях Астаны появилось сообщение, что дни Южно-Казахстанской области в столице начнутся с раздачи 40 тонн арбузов и дынь из ЮКО. Халявная новость до такой степени захватила умы столичных жителей и так бурно обсуждалась, что акимату ЮКО пришлось официально опровергнуть информацию.

«Никакой бесплатной раздачи бахчевых не предусмотрено, в мессенджерах распространяется фейковая информация», — официально заявили в акимате Астаны со ссылкой на руководство ЮКО.

В рамках международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в Астане сегодня стартовали дни Южно-Казахстанской области, сообщает пресс-служба акима ЮКО.

Для любителей южно-казахстанской продукции откроется ярмарка сельхозпродуктов, где будет реализовано 550 тонн овощей-фруктов, бахчевых и продовольственных товаров. Ярмарка будет работать 2 и 3 сентября. В акимате заявили о сниженных ценах.

В рамках Дней Южно-Казахстанской области, вниманию жителей и гостей столицы будут представлены 43 культурно-массовых мероприятия, которые раскроют традиции, обычаи, культуру региона.

Дни Южно-Казахстанской области стартуют с бизнес-форума, участие в котором примут послы 30 государств в Казахстане.

В течение этих дней, южноказахстанские любители искусства представят вниманию столичных зрителей караван искусств под названием «Түркі елінің түп тамыры – Оңтүстіктен мерейлі Астанаға сәлем!», а также шоу-концерты — «Сәлем Астана! Сәлем, ЭКСПО!» и «Оңтүстік әзілдері».

Кроме того, на площади «Байтерек», для жителей и гостей Астаны 600 юных домбристов исполнят одновременно кюй.

Помимо этого, пройдет выставка промышленных товаров Южного региона. Отметим, что на сегодня Южно-Казахстанская область лидирует в республике по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства. В выставке, которая пройдет в период с 29 августа по 31 августа во Дворце мира и Согласия, участие примут более 50 предприятий региона в сфере пищевой и легкой промышленности, машиностроения, фармацевтики и строительных материалов.

30 августа в 11-00 во дворце школьников города Астаны состоится премьера анимационного фильма «Күш атасы — Қажымұқан», а 31 августа жители Астаны смогут посмотреть анимационные фильмы об исторических памятниках и святых местах области — «Отырар дастаны», «Қазақстан барысы», «Толағай», «Қазақстан бренді».

В выходные дни, на ипподроме «Қазанат» пройдут национальные игры. Также, 3 сентября национальные игры пройдут и в этноауле, а среди зрителей организуют конкурс «Қошқар көтеру».

3 сентября, в 21.30 на площадке амфитеатра ЭКСПО-2017 состоится заключительный Гала-концерт «Ән мен күй әлдилейді Астананы!» с участием звезд казахстанской эстрады, родившихся в Южно-Казахстанской области — Нурлана Онербаева, Кайрата Нуртаса, Алтынай Жорабаевой, Жубаныша Жексенулы и многих других ценителей искусства.