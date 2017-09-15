1,5 млрд долга: отопительный сезон в ЮКО вновь под угрозой срыва

Очередной отопительный сезон начинается со старых проблем. Южно-Казахстанская область оказалась в числе четырех проблемных регионов. Карагандинская, Павлодарская, Мангистауская, Южно-Казахстанская области — это те регионы, в которых все еще есть проблемы, связанные с предстоящим отопительным сезоном. Об этом сообщили в ходе заседания Правительства под председательством Премьер-Министра страны.

По данным министра по инвестициям и развитию К. Бозумбаева, ситуация в ЮКО вызывает особое опасение. Сумма задолженности за тепло АО «КазТрансГаз Аймак» составляет свыше двух миллиардов тенге. Из-за чего прекращена поставка газа на Шымкентскую ТЭЦ АО «3-Энергоорталык». А в июле арестованы расчётные счета этого предприятия. Министр обещал, что долг регион выплатит к концу года и работа станции будет восстановлена.

Канат Бозумбаев, министр по инвестициям и развитию РК: «В августе по трёхстороннему договору произведена оплата 805 млн тенге, после чего счета были разблокированы. Оставшуюся задолженность 1,5 млрд. тенге планируется погасить до начала отопительного сезона. Просим взять руководство области этот вопрос на контроль, так как полгода уже ТЭЦ остановлена».

Министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек в свою очередь поспешил рассказать о задолженности потребителей за коммунальные услуги. В антирейтинге ЮКО также оказалась в числе лидеров. Дебиторская задолженность потребителей за коммунальные услуги в Южном Казахстане подобралась к отметке в 4 млрд. тенге!

Женис Касымбек, министр по инвестициям и развитию РК: «По состоянию на август 2017 года дебиторская задолженность потребителей за коммунальные услуги составила 13 млрд 780 тенге. Наибольшая дебиторская задолженность сохраняется в следующих регионах: 3 млрд — Алматы, 1 млрд 894 млн — Мангистауская область, Павлодар — 858 млн тенге и Южно-Казахстанская область — 3 млрд 702 млн тенге».

В кулуарах правительства Бозумбаев также прокомментировал возможное повышение тарифов на коммунальные услуги. Такую перспективу необходимо рассмотреть для привлечения инвесторов, — сказал накануне президент страны.

Канат Бозумбаев, Министр энергетики РК: «Речь, по всей видимости, шла о том, что тарифы на услуги ЖКХ должны быть адекватными для возврата инвестиций, для гарантии возврата инвестиций компаний, частных компаний в первую очередь, которые готовы были бы вкладывать свои средства в ЖКХ. Во многих регионах тарифы субсидируются, топливо закупается за счет республиканского и местного бюджета».