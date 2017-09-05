Назарбаев призвал повышать тарифы на коммунальные услуги

Низкие цены на коммунальные услуги в Казахстане отпугивают инвесторов, считает Нурсултан Назарбаев. Об этом президент высказался в ходе совместного заседания палат парламента, пишет 365info.kz. Президент отметил, что правительству нужно крепко подумать и разъяснить. Никуда от этого не деться.

«Только модернизация водо- и теплоснабжения требует сейчас огромных средств. Чтобы привлечь инвесторов и международные финансовые институты, следует совершенствовать законодательство в сфере ЖКХ и тарифообразования. Это позволит сбалансировать интересы потребителей, субъектов естественных монополий в этой области», — отметил глава государства.

Прихода инвесторов не стоит ждать до того момента, пока в стране не будут повышаться тарифы на коммунальные услуги, подчеркнул президент.

«Каждый инвестор, когда приходит, спрашивает: «Я построю станцию вам, а за сколько я буду продавать электроэнергию? Или сколько будет стоить тепло?». Не надо этого бояться, мы проходили. Когда мы в свое время в начале независимости этим делом занимались, мы защитили малообеспеченные семьи. Это не такое уж большое дело», — пояснил Нурсултан Назарбаев.

По его словам, в Казахстане самая дешевая электроэнергия на всем постсоветском пространстве. Также дешевыми остаются и другие коммунальные услуги.

«Но есть другая сторона медали. Это платежеспособность населения. Какой заход, какие зарплаты – все это надо в комплексе смотреть.

Создавая условия платежеспособности, повышать тарифы

Иначе мы не будем развивать ни электроэнергию, ни коммунальное хозяйство, ни трубы старые заржавевшие не будем менять. И не будем сносить старые здания. Надо помнить, это можно решить. Правительству надо сесть, крепко подумать и разъяснить. Никуда нам не деться от этого», — резюмировал президент.