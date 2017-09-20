20 сентября в Шымкенте начинается прием заявок на жилье по направлению «Строительство кредитного жилья через МИО»

20 сентября в Шымкенте начинается прием заявок на жилье по направлению «Строительство кредитного жилья через местные исполнительные органы». Это направление — часть государственной программы «Нурлы жол». Уже в ноябре планируется сдать в эксплуатацию один из 12 жилых домов в микрорайоне Нурсат.

«Жилстройсбербанк» сообщил о голосовании за реализацию проектов жилищного строительства. Объект: «Строительство девятиэтажного железнобетонного жилого дома, 3-го класса комфортности с привязкой прилегающих 11-ти многоэтажных жилых домов (всего 12 жилых домов) административно деловом центре г. Шымкенте)», расположенный по адресу: Шымкент, Административно-деловой центр, микрорайон Нурсат, дома №15, №16, №17, №18, №19, №20, №21, №27, №28, №29, №30).

Планируемый срок окончания строительства: ноябрь 2017 года. Класс комфортности — третий.

Стоимость 1 кв.м. жилья: 140 000 тенге в «чистовой» отделке.

Количество квартир 558 —

Тип квартир 1-2: 1-комнатная, 186- квартир, 37,59 максимальная площадь,

Тип квартир 2-1: 2-х комнатная 186- квартир, 58,81 максимальная площадь.

Тип квартир 3-1: 3-х комнатная 186- квартир, 73,66 максимальная площадь.

Срок приема заявлений на участие: с 20 сентября по 8 октября 2017 года.

Дата расчета баллов (отбора кандидатов) в случае согласования объекта: 9 октября 2017 года. Срок квалификации (оценки платежеспособности): с 16 октября 2017 года по 10 ноября 2017 года (включительно).

Период выбора жилья: с 16 октября 24 ноября 2017 года. Дата распределения жилья: 25 ноября 2017 года.

Заявления можно подать в «Личном кабинете/Интернет-банке» на интернет-ресурсе банка. Дата и время подачи заявления не влияют на количество присвоенных баллов и на очередность заявителей.

Заявления принимаются только от вкладчиков «Жилстройсбербанка».

Не менее 50% жилья в Объекте распределяется среди очередников МИО. В случае недостаточности количества очередников МИО, подавших заявление на участие либо прошедших квалификацию, жилье распределяется среди других заявителей из числа вкладчиков банка.

Подачей заявления на участие в программе «Нұрлы жол» вкладчики банка голосуют за объект и дальнейшую его реализацию. В случае если в банк на дату завершения приема заявлений будет подано:

— достаточное для согласования Объекта количество заявлений вкладчиков, которое определяется в соответствии с внутренними документами Банка, по поданным заявлениям будет произведен расчет баллов;

— недостаточное количество заявлений вкладчиков которое определяется в соответствии с внутренними документами Банка, поданные заявления будут аннулированы автоматически.

Подробнее ознакомиться с требованиями, предъявляемыми к заявителям, описанием объекта строительства, в том числе посмотреть фотографии фасадов здания и планировку квартир, можно на интернет-ресурсе «Жилстройсбербанка»