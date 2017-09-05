701 миллион тенге штрафов за незаконную торговлю в Шымкенте торгашей не останавливает. Несмотря на огромное количество рейдов, бесед, вручения предписаний и наказаний, уличные торговцы продолжают раскладывать свой товар на дорогах и тротуарах Шымкента.

Стоит им увидеть чиновников и полицейских, как торгаши разбегаются в разные стороны. Те, кого поймали за руку, давят на жалость.

Улбала-аже выходит на дорогу ежедневно. Пенсионерке 72 года. Убежать от проверяющих не всегда получается, поэтому верный способ пустить слезу и рассказать о тяжелой жизни и маленькой пенсии. Старушка-божий одуванчик рассказывает, что на базаре налоги требуют и конкуренция высокая. А здесь, мол, прямо на обочине, она вот немного поторгует и уйдет. Ее кумыс (!!!) разбирают моментально.

Улбала-аже не стесняется назвать себя культурной попрошайкой и уверяет, что иначе умрет с голоду. О происхождении своего кумыса не рассказывает, но цена ее напитка далеко не ниже рыночной. Причем, сотрудников Енбекшинского акимата, вышедших в рейд, знает в лицо — постоянная клиентка.

Участники рейда к слезливым историям привыкли. Говорят,что все это — отговорки предприимчивых граждан-перекупщиков. У них одно на уме — купить подешевле и продать подороже. Незаконная торговля давно и серьезно закрепилась на улицах Шымкента.

Штраф в 11345 тенге — это 5 МРП, никого не пугает. За день в разгар сезона торгаши зарабатывают в разы больше.

«Что мы только не перепробовали! Создавали все необходимые условия, предоставляли торговые точки, штрафовали . Но, увы, ничего из этого не выходит … Это борьба с ветряными мельницами. Одну незаконную точку торговли ликвидируем, тут же появляется новая…», — говорит Адильбек Аширбеков, руководитель отдела Енбекшинского района Шымкента.

За 8 месяцев с начала года в Шымкенте проведено уже 50 рейдов, чиновники составили 612 протоколов. Но ничего не меняется. Есть спрос на продукты с грязного асфальта, а значит, что в борьбе за обочины и тротуары стихийная торговля всегда выигрывает.

А вот проигрывают все, в том числе и небрезгливые потребители такого товара. Причем потребители могут проиграть и здоровье, и жизнь. Свой товар такие торговцы не проверяют — экономят. Ссылаются на то, что все «домашнее».

О правилах хранения товара продавцы, похоже, даже не знают — как и большинство сезонных бизнесменов. Подобное приобретение покупателю может стоить не только денег, но и здоровья.

Но без отказа покупателей решить проблему стихийной торговли невозможно.