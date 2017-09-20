Аким Шымкента Габидулла Абдрахимов своим решением поставил точку в вопросах городского строительства. Наздемный переход на улице Мангельдина будет закончен, некомпетентные чиновники освободят кресла, а дорожные рабочие больше не будут ссылаться на просадку грунта — проложили коммуникации и сразу ремонт дороги. Никаких сроков и отсрочек принято больше не будет.

Судьба «бородатого» объекта — многострадального надземного перехода решится в суде. Строительство будет продолжено сразу после вердикта суда. Вопрос долгостроя в ходе совещания поднял аким Шымкента Габидулла Абдрахимов.

Габидулла Абдрахимов: «Этот мост уже два года строится! Решить эту проблему нужно в ближайшее время. Повторюсь, не потом когда-нибудь, а в кратчайние сроки!»

Заказчик объекта – отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шымкента, неоднократно накладывал на подрядчика штрафы за невыполнение обязательств по договору. Не помогло. Сегодня иск в отношении строительной компании рассматривается экономическим судом.

Куатжан Жуматаев: «После вынесения решения, если наши требования будут признаны правомерными, мы сможем продолжить работу, чтобы подрядчик установил там лифт и крышу».

Не обошлось на совещании в горакимате и без вопроса о соответствии занимаемой должности. Как выяснилось, руководитель техинспекции выдал 80 разрешений монополистам, которые разворотили городские улицы без согласования с отделом пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Что само по себе противоречит закону.

Как, собственно, и здравому смыслу противоречит деятельность ТОО в плане контроля дорожного строительства.

Габидулла Абдрахимов: «И какой у вас результат?!! Посмотрите — ул. К. Цеткин, Капал батыра и другие улицы – это ваш результат?! Я недоволен вашей работой. Полтора года вы возглавляете ТОО, а порядка нет. Порядок – это когда ямы закатаны, когда асфальт лежит. Мы. Как акционеры ТОО будем ставить вопрос о вашем увольнении!».

Отныне в Шымкенте действует запрет, на так называемый, временный ремонт. Подрядные организации, прокладывающие коммуникации под дорогами, обязаны их капитально утрамбовать и после себя заасфальтировать.

Гравийная подсыпка — на время, пока грунт не осядет, в Шымкенте теперь под строжайшим запретом!