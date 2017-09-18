АО ЮКО «Казпочты» расширяет спектр услуг

К дверям АО «Казпочты» подходят люди. Южане терпеливо ждут открытия. Отделения почты с нового года преобразились.

Возле окошек исчезли длинные очереди. У входа расположен терминал, где выдают квитки с номерами. На табло, установленном здесь же, высвечивается номер. И … с вами уже готовы работать доброжелательные сотрудники.

«Я бухгалтер, пришла отправить заказное письмо. Так все удобно, не надо выстаивать очередь на ногах, пришла номерок взяла и сиди ожидай. Девочки обслуживают оперативно. Правда, размер комиссии не устраивает — каждый раз 300 тенге. Раньше было 100 тенге. Поэтому необходимо пересмотреть», — Светлана Буткова, жительница города.

Недовольных высоким размером комиссии — много. По новым правилам, за каждую проведенную квитанцию комиссия для пенсионеров составит 50 тенге, для физических лиц — 100. Директор южноказахстанского филиала АО «Казпочта» Бахытжан Ыскак сел в кресло меньше месяца назад. Новый начальник объясняет, что размер комиссии устанавливает головной офис.

«Да, есть комиссия, об этом висят везде объявления. Эта не наша прихоть. Размер комиссии устанавливает для категории граждан головное руководство АО «Казпочта»- Бахытжан Ыскак, директор ЮКОФ АО «Казпочта».

В Южно-Казахстанской области 417 отделений Казпочты. Из них 13 расположены в районных центрах, 61-но в сельских округах. Почти все почтовые отделения автоматизированы. В них работает тысяча восемьсот пятьдесят работников. Для стимулирования работников применяется бонусная система. В этом году их заработная плата увеличилась на 10 процентов. Кроме того, премируют отделения, выполнившие план. Соцпакет предусмотрен и для почтальонов.

«Сельским почтальонам выдали велосипеды, у каждого из них есть смартфон. Те, кто ездит на общественном транспорте выдается каждый месяц по пять тысяч тенге. Средняя заработная плата почтальонов составляет 50-60 тысяч тенге. Это не предел. Защита прав работников — это наша прямая обязанность», — Бахытжан Ыскак

Внедрение новых технологий отразилось на работе. Отправка писем и бандеролей сегодня происходит за считанные минуты. Для этого необходимо воспользоваться услугами автоматизированной системы — постаматами.

«Если хотите получить бандероль. Вам придет сообщение на сотку. Затем набираете код, ячейка открывается и вы получаете то, что вам отправили. Также легко отправляете письмо и документы», — Азиза Есенбаева оператор ЮКОФ АО «Казпочта».

Коллектив областного филиала АО «Казпочты» сейчас готовится ко дню подписчика. Опыт работы с населением у нового руководителя есть. Бахытжан Ыскак трудился в районном акимате и инспекции по труду. Интересы и права граждан знает непонаслышке. Бахытжан Бекболатович готов решать возникшие проблемы с доставкой газет и журналов и выслушать претензии к работе почты.

«Если у кого есть замечания и предложения, можете обратиться в почтовые отделения по месту жительства, если там вам не помогли напрямую, можете прийти в областной филиал. По всем заявлениям примем меры. Если вы заметили, то с каждым годом качество обслуживания в почтовых отделениях улучшается, мы дальше продолжим эту работу», — Бахытжан Бекболатович.

Руководитель заверил: ни одно письмо и заявление не останется без внимания и напомнил, чтобы газета, письмо или бандероль попали к адресату в срок, необходимо указывать точный адрес, место жительства и обязательно индекс.

Шынар Оразова