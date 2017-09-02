Брендовые вещи, отдых в горном отеле и романтическую поездку в Анталью получили покупатели «Изуми». Популярная торговая сеть магазинов одежды и обуви провела очередную летнюю лотерею для своих покупателей в Шымкенте. Счастливчикам не придется тратиться на приятный отдых — в «Изуми» позаботились о путешествиях и уикендах.

Кожаные ремни, сумки и костюмы от бренда Giovane Gentile — 60 подарков для постоянных клиентов подготовила торговая сеть «Изуми». Лотерея проходит третий раз за лето.

Камила Ахмедова, директор торговой сети «Изуми»: «Этот год был уникальным для нас, нам — 17 лет, именно в связи с этим праздником мы решили запустить лотерею. В лотерее участвуют все наши клиенты Торговой сети «Изуми». Условия лотереи очень просты — все, кто совершит покупку на 50 тысяч тенге, могут участвовать в ней…»

Пятеро счастливых обладателей подарочных сертификатов отправятся отдыхать в прекрасный горный отель «Изуми Тау». Их ждут отличные выходные в уютном коттедже с бассейном и чистейшим горным воздухом.

Зейнулла Канатаров: «Я частый покупатель торговой сети «Изуми». Честно, даже не думал, что сегодня выиграю что-нибудь. В итоге… отдых в отеле «Изуми Тау». Уже представляю, как я прекрасно проведу свои выходные в бассейне. Спасибо «Изуми»!»

Этого момента участники лотереи ждут с трепетом и волнением. Лототрон крутится, совсем скоро определится обладатель путевки на двоих в Турцию. И супер-приз — отдых в солнечной Анталье — достается Айшагуль Киякбаевой.

Айшагуль Киякбаева, победительница: «Спасибо большое торговой сети «Изуми, я очень счастлива получить такой приз! Мало того, что здесь всегда хорошая продукция, так еще и подарки дарят. Не представляю, как отреагируют мои родные, когда я им скажу эту новость!»

На этом добрая традиция розыгрышей не заканчивается. Всех модников Шымкента в Торговой сети «Изуми» ждет новая коллекция одежды и обуви от мировых брендов и, конечно, очередные призы и подарки.

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