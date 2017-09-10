Если вы увидели мусор в Шымкенте, позвоните по правильным телефонам. Свалки в укромных местах микрорайонов и дворов оперативно будут убраны.

В Шымкенте продолжаются работы по благоустройству и уборке улиц, покос сухих трав и озеленению. Городской акимат убедительно просит горожан сообщить в свои районные акиматы, если увидели на своих улицах, во дворах груды мусора, не скошенную сухую траву, по следующим номерам:

Акимат Абайского района: 77-09-12, 77-09-75

Акимат Аль-Фарабийского района: 54-58-46, 53-79-08

Акимат Енбекшинского района: 53-27-48, 53-27-43

Акимат Каратауского района: 42-10-20, 42-10-30

Можно позвонить в городскую диспетчерскую службу:

53-00-15, 53-98-61

Дополнительно принимаются sms-сообщения на whatsapp номер городского акимата:

+7 777 885 85 13

+7 705 857 84 32

Аккаунт akimat.shymkent запускает новую рубрику «Реклама поможет». В Direct неоднократно обращаются люди, оказавшиеся в непростой жизненной ситуации, которым в рамках закона помощи ждать придется очень и очень долго.

Главное условие — все средства от публикации будут направляться на помощь конкретным семьям с предоставлением фотоотчета о том, кому и какая помощь предоставлена.