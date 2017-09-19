Опять Шымкент «прославился», на этот раз «масштабно» – на весь мир. Даже российское информационное агентство «РИА-НОВОСТИ» разместило у себя в ленте новостей скандальное видео, на котором кондуктор пытается выпихнуть из автобуса пожилого человека, предъявившего удостоверение участника Великой Отечественной войны.

Ветеран рассчитывал, что статус участника войны дает ему право на бесплатный проезд в автобусе. У кондуктора автобуса №70 на происходящее был свой взгляд. На записи видно, как «хозяйка» маршрута сначала грубит бабушке-пассажирке, требуя с нее оплату за проезд, а затем пытается выпихнуть из автобуса ветерана ВОВ.

На видео и видно, и слышно, как кондуктор громко ругается с пожилым человеком. Пенсионер пытается объяснить, что он ветеран, однако кондуктор продолжает хамить и агрессивно ругаться. Наконец, проезд за ветерана оплатил один из пассажиров автобуса, которому надоело наблюдать подобную безобразную сцену. Все остальные, а их в салоне было немало, просто повернули свои головы к окнам, и сосредоточились на просмотре красот мимо мелькающего пейзажа.

Правда, один пассажир заснял происходящее на видео на сотовый телефон и выложил его в YouTube. Так оно и попало в социальные сети, где его и увидели миллионы человек.

Случай ужасный сам по себе. Поведение хамки-кондуктора стало поводом для проведения совещания в отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог (ПТ и АД) города Шымкента. Сотрудники отдела транспорта вместе с водителями и представителями компаний пассажирских перевозок говорили о недопустимости подобного грубого обращения с пассажирами, речь шла о культуре обслуживания.

По словам завсектором транспорта горотдела ПТ и АД Наурыза Сугыралиева, кондуктор и водитель этого автобуса были уволены. При этом он сослался на руководство транспортной компании, в ведении которой находится этот злополучный 70-й маршрут автобуса. Остальные сотрудники автопарка еще раз предупреждены об ответственности за грубое отношение к пассажирам.

Руководство компании пообещало, что если им станут известны контактные данные пассажира – ветерана ВОВ, они принесут ему личные извинения.

Кондукторшу уволили… Но это чудо-юдо где-то ходит по Шымкенту, возможно, уже устроилось на новую работу. Послужит ли ей случившееся уроком? Вот точно знаю – нет! Таких, как говорится, могила исправит. Не исключено, что она станет еще изощреннее в своем хамстве, в проявлении своей нелюбви к людям. И это будет продолжаться до тех пор, пока она не получит прямой удар промеж глаз, пока не нарвется на достойное физическое сопротивление.

А, представьте, если такая станет каким-нибудь начальником, пусть самым маленьким… Таким крошечным бонопартиком. Ой, что будет…

В связи с этим мне вспомнился случай из советского прошлого. Примерно начало 80-х годов. Центр Чимкента. В одном из автобусов, скажем, 5-го, 16-го или 26-го маршрута, не суть важно, зашла женщина-кондуктор. Тогда пассажиры просто компостировали билеты. Контролер проверяла наличие следов компостера на билетах. У одного из пассажиров было что-то не в порядке с билетом. Так кондукторша — уже немолодая женщина, так отчитывала «зайца», так позорила его, что тот не знал, куда бы деться. На остановке «Южная» он просто вылетел из автобуса. Так даже в след ему неслось: «А еще шляпу надел. Скотина, пожалел пять копеек, я еще на твою работу сообщу…»

Позднее я еще несколько раз встречала эту бдительную контролершу, она также старательно выявляла «зайцев», с явным удовольствием ставила на них клеймо «вшивых интеллигентов» и прочего «боевого отряда тунеядцев и негодяев».

Уже в 90-х годах я случайно увидела эту женщину-контролера в своем районе, во дворе домов, где 5-я почта. Она была уже явно на пенсии, сидела в беседке с внуком лет двух. Буквально не спускала его с рук. Присмотревшись к внуку этой женщины, я просто ахнула в душе. У ребенка из горла торчали какие-то трубочки. Он не мог самостоятельно не то что говорить, но, наверное, и есть-пить ему тоже было не просто…

Я тогда еще понятия не имела об эзотерике, о ментальных причинах болезней. Но было и без этого понятно, что бабка этого внука, кондукторша с луженой глоткой, «отлаялась» на десятилетия вперед, за себя, за своих детей и даже, получается, за внуков. Потому что ее методы «воспитания» были просто неадекватны степени проступка человека. За пять копеек так сильно позорить человека… Это не по-людски.

Вернемся к случаю наших дней. В многочисленных комментариях люди спрашивают: а почему пассажиры молчали, почему не поставили на место хамку-кондукторшу, не заступились за старика-ветерана? Вот лишь несколько комментов: «Почему люди становятся скотом?», «Страшны те, кто молчит!!!», «Все беды от равнодушия… Обнимаю, по-братски, Человека, отдавшего этой твари ее принципиальные гроши и прекратившего это хамское издевательство над стариком. И здесь не важно, ветеран он труда или проклятой войны, которая отняла у наших стариков юность. Знает ли та тварь, обидевшая старика, сколько ее жалких билетиков стоит загубленная юность…», «Тварь! А мы про Бессмертный полк талдычим!», «Куда подевалось ее уважение к старшим, скотина!», «Позорище и кондукторше и пассажирам… Какое бессердечие… Люди, проснитесь!»

Некоторые припоминали случаи, когда особо крохобористые водители высаживали из автобусов детей, у которых не было денег, причем, в мороз, или в позднее время суток, или не останавливались, когда у обочины дорог «голосовал» человек явно преклонного возраста.

Люди, что же это делается с нами… На прощание известный афоризм от Ричарда Эберхарта, он как раз применим к нашему случаю: «Не бойся врагов – в худшем случае они могут тебя убить. Не бойся друзей – в худшем случае они могут тебя предать. Бойся равнодушных – они не убивают и не предают, но только с их молчаливого согласия существует на земле предательство и убийство».

И старт этим бедам может дать равнодушие к унижениям старика-ветерана в автобусе…

Фарида Шарафутдинова