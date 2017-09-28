Героиню скандального ролика с полицейским в Шымкенте задержали

В Шымкенте задержали и отправили в ИВС девушку, которая стала участницей конфликта с сотрудниками полиции в центре Шымкента. Об этом сообщает корреспондент Tengrinews.kz.

Напомним, накануне в социальные сети попало видео, на котором сотрудник дорожно-патрульной службы якобы ударяет рукой девушку. Полицейские подверглись жесткой критике со стороны населения.

Однако следом появилось видео, на котором эта же девушка ведет себя агрессивно по отношению к людям в форме.

Осторожно, в этом видео присутствует ненормативная лексика!

«Накануне сотрудники полиции пытались доставить в отдел мужчину, а он и его спутница оказали сопротивление. Более того, девушка 1994 года рождения сорвала с сотрудников погоны. За это ее доставили в отдел полиции, а позже отправили в изолятор. В отношении нее начато досудебное расследование по двум статьям Уголовного кодекса — за хулиганство и оказание сопротивления», — рассказал начальник местной полиции Шымкента Данияр Мейрхан.

По таким же двум статьям УК РК: 293 «Хулиганство» и 380 «Применение насилия в отношении представителя власти», проводится досудебное расследование в отношении мужчины, из-за которого и разгорелся скандал. Напомним, его полицейские пытались задержать за избиение в кафе двух незнакомых девушек. Кроме того, продолжается служебная проверка в отношении сотрудника полиции, которого пользователи Сети обвинили в том, что он ударил девушку рукой. Однако не исключается, что рукой полицейский пытался остановить агрессивную девушку и рукой ее не бил.

Оба подозреваемых арестованы. Проводится досудебное расследование.