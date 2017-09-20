Обводные каналы ирригационной системы Шымкента восстановлены по руслам, существовавшим до развала СССР. Новые обводные каналы полностью повторяют систему, работающую при Советском Союзе. Подробности масштабного восстановления ирригации сообщил на специальном брифинге заместитель акима города Бейсенбек Жанбосынов.

Местные власти приручили течение Кошкараты. Спокойная река летом, в сезон обильных осадков создавала горожанам немало бед. Если верить чиновникам, теперь эта проблема решена. Впрочем, не доверять им оснований пока нет – налицо результаты проведенной работы.

Бейсенбек Жанбосынов, заместитель акима города: «Самал — 1,2,3 – это земли бывшего колхоза 21-й партсъезд до Новотурлановки. Это все были – поливные земли, на которых была проведена большая поливная система. В начале 90-х эти земли были выделены под ИЖС в результате все системы полива остались под землей, бесхозными. Была проведена большая работа – мы все это обследовали, выявили все недочеты. И уже пожинаем первые плоды. Вы, наверное, видели по ул. Утегенова в мкр. Самал есть баня «Жанаша». В сезон дождей она постоянно стояла подтопленная. Жаловались на затопы и жители близлежащих домов. Также решена проблема и в мкр. Спортивный, Самал-2, в районе детской железной дороги и моста по Рыскулова».

Чтобы обуздать ливневые стоки, был построен обводной канал, по которому вся вода сливается в водоем в районе мусорного полигона. Что касается старой части города, то тут тоже пришлось проделать огромную работу.

«До 1996 года ТЭЦ-2 техническую воду получала из Кошкараты. Линия брала свое начало от Кошкараты в районе завода прессов — автоматов неподалеку от бывшей инфекционной больницы – ныне СПИД-центр. Сейчас мы параллельно старой линии провели новую и вывели ее в реку Бадам. Вода из Кошкараты за 42 минуты сливается в Бадам. По проспекту Республики Кошкарата текла полная, мы открыли задвижку и сразу ее уровень упал на 30 см. Так мы в два раза уменьшили уровень воды в Кошкарате», — поделился тонкостями управления системой Бейсенбек Жанбосынов.

И так уж коммунальщики расстарались, что эксперимент получился с перебором. В последнее время жители районов Катын — копр и Самал стали жаловаться на нехватку поливной воды. Сейчас вода течет и по территории бывшего свинцового завода – там, где она раньше и текла. Эти две линии теперь и станут спасением города от подтоплений в сезон дождей. Главное, чтобы арыки и каналы не забились мусором, который периодически сбрасывают сами люди в реки и каналы. Главной проверкой готовности городского хозяйства к природным аномалиям станут первые ливневые дожди. По прогнозам, произойдет это в конце сентября.

Саида Турсуметова