Листы из Корана использовали в качестве туалетной бумаги в ЮКО

Шокирующий инцидент произошел в Сузакском районе, передает ИА «NewTimes.kz».

Житель Шолаккоргана — центра Сузакского района, пришедший в центральную мечеть для молитвы, во время омовения оказался свидетелем святотатства. А чтобы преступление было доказуемым, он снял его на видео.

На кадрах видно, что кто-то использовал в отхожем месте листы из Корана в качестве туалетной бумаги. Разгневанный автор видео спрашивает, куда и кому надо жаловаться в таких случаях?

«Наверное, не стоит показывать вблизи. Уважаемые мусульмане, что это за неприличие? Коран в туалете на территории центральный мечети Шолаккоргана. Кому жаловаться? Кто принимает решения? Ведь это позор», — возмущается прихожанин мечети.