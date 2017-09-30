«Ордабасы» на последних секундах вырвал победу в матче с «Акжайыком»

Уважаемые болельщики и любители футбола. Представляем вашему вниманию репортаж с матча 29 тура Чемпионата РК между шымкентским «Ордабасы» и «Акжайыком».

Первый опасный момент у ворот гостей, Толебек со штрафного пробил рядом со штангой. Нургалиев получив пас от Вуяклийи, сместился в центр штрафной и пробил, Котляр на месте. Перцух получив навес с фланга головой пробил прямо в руки Бекбаева. Бочаров прорвался по флангу и прострелил на Вуяклийю, удар которого прошёл рядом со штангой. Угловой разыграли у ворот гостей, Каньяс пробил выше перекладины. Заречный вышел на ударную позицию и пробил, Бекбаев сумел поймать мяч. Вуяклийа вышел один в один с голкипером и забил мяч в ворота, но боковой рефери зафиксировал офсайд. Нургалиев после скидки головой Вуяклийи, пробил прямо во вратаря. Толебек со штрафного точно пробил прямо в угол ворот Котляра. Гол. 1:0. Дудченко в штрафной ударил с разворота, но мяч ушёл мимо ворот. Одибе получив пас от партнёра, точно пробил по воротам. Гол. 1:1.

Второй тайм начался с прессинга хозяев поля. После подачи со штрафного Нургалиевым, Вуяклийа головой отправил мяч в ворота соперника. Гол. 2:1. Шмидт пробил издали, Бекбаев в прыжке достал мяч. Толебек со штрафного пробил чуть выше перекладины. С угла штрафной Главина мощно пробил верхнюю девятку ворот Бекбаева. Гол. 2:2. Перцух решился на дальний удар, но голкипер хозяев поля поймал мяч. После розыгрыша штрафного Вуяклийа пробил головой под перекладину, но Котляр вытащил мяч. После подачи с фланга Йорданов точно пробил головой, но вратарь в прыжке перевёл мяч на угловой. Тунгышбаев прошёл по флангу и сместился в центр, и прострелил на Йорданова, который сумел точно замкнуть передачу. Гол. 3:2. Матч закончился победой Ордабасы, которые практически гарантировали себе бронзовые медали.

КПЛ-2017. 29 ТУР. ОБЗОР МАТЧА ОРДАБАСЫ — АКЖАЙЫК 3:2

Вахид Масудов: «Сегодня мы не заслуживали поражения».

Главный тренер «Акжайыка» прокомментировал матч 29 тура Премьер-лиги «Ордабасы» — «Акжайык» 3:2

— Я думаю, сегодня мы не заслуживали поражения, мы достаточно создали моментов по первому тайму, особенно, где могли забить 2-3 мяча. Но, к сожалению, футбол такой, иногда несправедливый, я думаю, что в тех моментах когда нам забивали голы, судья там выдумал штрафные, поэтому «Ордабасы» и выиграл.

Алексей Петрушин: «Мы на 99,9% обеспечили себе бронзу чемпионата».

Главный тренер «Ордабасы» прокомментировал матч 29 тура Премьер-лиги «Ордабасы» — «Акжайык» 3:2

— Очень тяжелый матч, все вы прекрасно знаете, с какими проблемами мы столкнулись, уже не первую игру. «Акжайык» в третьем круге очень здорово прибавили, они одержали победу в Павлодаре, Таразе, и дома выиграли две игры. Поэтому готовились к тяжелой и сложной игре. Естественно, победа сегодня была для нас важна, немного в ущерб игре, которая у нас не очень получилась, но нам был важен результат. Набрать эти важные три очка, которые на 99,9% обеспечили нам бронзу.

Преслав Йорданов: «Соперник оказался крепким орешком».

Автор победного гола, нападающий «Ордабасы» прокомментировал матч 29 тура Премьер-лиги «Ордабасы» — «Акжайык» 3:2

— Рад что удалось забить победный гол для нашей команды, спасибо партнерам, которые создали голевой момент, который мне удалость реализовать. Соперник оказался крепким орешком, с которым было сложно играть, но главное мы победили, и практически обеспечили себе третье место в турнирной таблице.

Сагадат Турсынбай: «Игра получилась зрелищной — пять забитых мячей, думаю болельщикам понравился матч».

Дебютант премьер-лиги, защитник «Ордабасы» прокомментировал матч 29 тура Премьер-лиги «Ордабасы» — «Акжайык» 3:2

— Очень рад что сегодня победили, это был мой первый матч в основном составе «Ордабасы», в начале немного волновался, но потом успокоился, за что спасибо партнерам по команде. Игра получилась зрелищной — пять забитых мячей, думаю болельщикам понравился данный матч. Хорошо что вырвали победу на последних секундах матча, это говорит о том, что у команды есть характер. Теперь будем готовиться к следующему матчу.

Ихсан Кадыров