Подорожание угля в Казахстане прокомментировали в Минэнергетики

Заместитель директора департамента электроэнергетики Министерства энергетики РК Талгат Абилгазы прокомментировал вопрос подорожания угля в Казахстане, передает МИА «Казинформ».

На сегодня угольная отрасль у нас является конкурентной. У нас порядка 400 месторождений. Все эти угольные разрезы самостоятельно устанавливают цену. То есть, ее регулирует рынок.

Себестоимость добычи угля колеблется от 3 до 5 тысяч тенге, а цены доходят до 8 тысяч на самом разрезе», — сообщил Талгат Абилгазы, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в кулуарах 16-ой конференции ЭРРА по инвестициям и регулированию энергетики.

Он также добавил, что дальше, пока продукт доходит до конечного потребителя, цена растет. «То есть, никто для них не устанавливает цены, ее устанавливает рынок — то есть спрос и предложение. Значит, спрос такой большой», — резюмировал Талгат Абилгазы.