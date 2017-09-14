Президент рассказал, что он думает о saebiz

О написании казахского слова saebiz на латинице рассказал президент Нурсултан Назарбаев во время пресс-конференции. Казахский алфавит на основе латиницы вызвал у жителей страны неоднозначную реакцию, тем более интересна была реакция президента, пишет sputniknews.kz.

Нурсултан Назарбаев прокомментировал введение диграфов в предлагаемый казахский алфавит на основе латиницы. Он отметил, что казахстанские ученые долго работали по вопросу перехода с кириллицы на латиницу, был изучен опыт Узбекистана, Туркменистана и Турции.

«Я говорил, чтобы не было крючков, чтобы сразу в компьютер можно было поставить. У них есть крючки, точки, какие-то запятые. Есть восемь букв чисто казахских звуков — вот их надо изобразить. В этом весь вопрос», — сказал Назарбаев на пресс-конференции в Акорде.

«Мне вчера говорили о том, что люди задаются вопросом, как читать букву «ә» в слове сәбіз (saebiz, в переводе «морковь» — ред.). Буква «ә» передается как «ае». Они говорят, мы должны читать «саебиз». Тогда может вспомним, как нужно читать слово boeing на английском? А как читаем слово «школа» (school — ред.) на английском? На французском языке, к примеру, необходимо десять букв, чтобы произнести одно слово. Поэтому неправильно так говорить», — продолжил президент.

Напомним, несколько слов, написанные казахским алфавитом на основе латиницы стали уже интернет-мемами из-за неординарного прочтения.

Президент также отметил, что в казахском языке нет звуков «щ», «ю», «я», «ч», мягкого и твердого знаков.

«То есть мы, используя эти буквы, искажали настоящий казахский язык. Сейчас приходим в основу своего языка. Это важнейшее мероприятие для всего государства», — заявил Назарбаев.

По его данным, к 2022 году начнется преподавание казахского языка в первых классах.

«Дети начнут учиться, я думаю, это быстро произойдет, потому что сегодня все дети учат английский язык, а там латиница», — добавил президент.

Он отметил, что парламент ранее обсудил вопросы, связанные с переходом на латиницу, высказал все свои замечания.

«Когда будет консенсус, когда ученые, языковеды, историки придут к одному согласию и скажут, я тогда объявлю по новому алфавиту. И это не означает, что завтра этот алфавит начнет работать. Кириллица продолжит играть свою роль, потому что на нем написаны многие произведения наших писателей и так далее. Те, кто пользуется кириллицей, говорит на русском языке, могут не волноваться», — заключил глава государства.

Назарбаев в статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» поручил до конца 2017 года с помощью ученых и широкой общественности принять единый стандартный вариант казахского алфавита в новой графике.

С 2018 года, по мнению президента, нужно начать подготовку кадров для преподавания нового алфавита и подготовку учебников для средней школы.

К 2025 году переход на латинский алфавит в Казахстане должен быть осуществлен повсеместно. Казахский алфавит на латинице, согласно проекту, предложенному разработчиками в сентябре, будет состоять из 25 букв. Некоторые звуки казахского языка будут передаваться с помощью восьми сочетаний букв — диграфов.