Прокурор по делу Тохтара Тулешова сжалился над чиновниками-обвиняемыми. 6 сентября в Енбекшинском районном суде Шымкента после длительного перерыва снова продолжился суд над опальным олигархом, пишет 365info.kz.

Однако и этот процесс был не долгим. Спустя 10 минут суд отложили еще на неделю.

Гособвинитель выступил с ходатайством о переквалификации статьи всех четырех сотрудников налоговых органов, обвиняемых по делу Тулешова. Иными словами, вполне вероятно, что обвиняемым экс-чиновникам облегчат наказание.

Судья Енбекшинского районного суда Мырзалы Жорабаев дал время адвокатам на ознакомление выдвинутого ходатайства гособвинения. Так, ранее предъявленное им обвинение по статье 366 УК РК за получение взятки в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, возможно переквалифицируется в 361 статью (Злоупотребление должностными полномочиями). Примечательно, что новое обвинение несет более легкое наказание.

Так, по словам адвокатов, бывший начальник отдела управления госдоходов Енбекшинского района Гульжан Бексеитова, ее заместитель Самат Алдабергенов и главные специалисты того же отдела Нуржан Каракоджаев и Мадияр Мусаев могут получить даже условный срок. Так сказать, отделаться легким успугом. И это при том, что получали все они взятки систематически и по крупному.

Ранее заседание суда по экономическим преступлениям опального олигарха было прервано связи со смертью защитника одного из обвиняемых по делу Тулешова. Адвокат экс-чиновника Мадияра Мусаева Асан Бердибеков умер от укуса осы. И новому защитнику потребовалось время на ознакомление с материалами уголовного дела, которое состоит из 200 томов.