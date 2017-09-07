Ради хорошей дороги жители поселка Мартобе сами сносят незаконные постройки

Ради хорошей дороги жители поселка Мартобе в Шымкенте сами сносят незаконные постройки, которые выдвинулись за красную линию. В поселку уже начали прокладывать асфальт. Аксакалы и депутат убедили жителей в нужности хорошей трассы.

Первым под снос попал незаконно залитый фундамент. И таких ограждений и объектов, построенных на «красной линии» в присоединенном к Шымкенту селе Мартобе, не мало. Что говорить о поселке, если в самом Шымкенте некоторые улицы застроены по самые бордюры.

Ташболат Кудайбергенов живет на улице Коммунистической. Мужчина сам дал согласие на снос. В советское время, вспоминает Ташболат, никто о красной линии не говорил, вот и строили люди, где им захочется.

«Если я нарушаю закон, значит, должен снести этот забор. Мы от других требуем жить по законам и правилам, а вот на себя не всегда смотрим», — говорит Ташболат.

После того как с объектами на красной линии распрощаются навсегда, улица с советским названием, как и много лет назад, станет шире, появится возможность уложить тротуар. До конца года, благодаря вмешательству старейшин, три улицы в Мартобе будут расширены и заасфальтированы. На это из городского бюджета выделено 10 млн тенге.

Бахром Абдуллаев