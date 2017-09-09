Разобраться с условиями программы «Нурлы жер» и получить жилье поможет Банк ЦентрКредит

Хотите приобрести жилье, но не имеете возможности? Банк ЦентрКредит поможет оформить ипотечный кредит и получить жилье по государственной программе «Нурлы жер». Об условиях программы «Нурлы жер», а также об услугах банка рассказали представители БЦК на презентации продуктовой линейки в Шымкенте.

Организатором трехсторонней встречи с отделом жилищного строительства и застройщиками стал Банк ЦентрКредит. На протяжении 29 лет банк предоставляет услуги юридическим и и физическим лицам. БЦК совместно с Казахстанской Ипотечной Компанией уже выдал 111 ипотечных кредитов в рамках программы «Нурлы жер».

При получении ипотечного кредитования по данной программе для заемщика снижается финансовая нагрузка по ежемесячным выплатам, часть вознаграждения субсидируется АО КИК.

Саят Джандосов, начальник управления АО Банк ЦентрКредит: «Участниками государственной программы «Нурлы жер» могут все слои населения. При субсидировании части ставки процентов, платеж клиенту снижается до 40 %. Отсутствие комиссии при оформлении ипотечного кредита — большой плюс».

С момента запуска программы филиалами Банк ЦентрКредит выдано 111 кредитов на сумму 1 млрд тенге. Банком уже оказано пять тысяч консультации по этой программе и одобрено заявок на сумму 1,9 млрд тенге. С слову, рассмотрение заявки занимает минимальное количество дней.

Жаналы Наралиев, представитель АО КИК: «Для участия в государственной жилищной программе «Нурлы жер» нужно учесть три условия. Кредит выдается только на новое жилье, введенное в эксплуатацию. Сумма займа по ЮКО составляет 15 млн тенге. В течение 10 лет заемщик погашает только 10% годовых от общей ставки вознаграждения, остальные 5% субсидирует государство в лице АО КИК».

Жилищная программа «Нурлы жер»- это своевременная социальная программа государства, направленная на восстановление ипотечного рынка кредитования и активизацию строительного сектора экономики уверяют участники программы.

Перечень документов, необходимых для рассмотрения заявки, можно получить в АО Банк ЦентрКредит по адресу:

Шымкент, ул. Байтурсынова, 20-а, кабинет 101.

Телефон для справок: 8 (7252) 99-72-69.

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