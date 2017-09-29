Руслан Жанпеисов получил срок и отправился… на свободу

В Абайском районном суде Шымкента завершился уголовный процесс над Русланом Жанпеисовым, известным как «охотник за полицейскими», сообщает NUR.KZ.

Сегодня стороны перешли к прениям. Прокурор обвинения попросил признать Жанпеисова виновным в вымогательстве и хранении специальных средств негласного получения информации и назначить ему три года ограничения свободы с конфискацией имущества, добытого преступным путем.

В последнем слове подсудимый также признал себя виновным по данным статьям. Председательствующий судья Канат Мылтыкбаев удалился в совещательную комнату. Спустя полчаса он сообщил вердикт суда.

Суд согласился с доводами обвинения. С учетом смягчающих обстоятельств, таких как признание вины, чистосердечное раскаяние, наличие на иждивении малолетних детей, суд назначил Жанпеисову наказание в виде ограничения свободы сроком на два года шесть месяцев, без конфискации.

Накануне было объявлено что Руслан Жанпеисов согласен заключить процессуальное соглашение со следствием. Однако в итоге соглашение так и не состоялось.

Руслан Жанпеисов был арестован в марте этого года по обвинению в коммерческом подкупе. Якобы он, снимая нарушения допущенные стражами порядка, затем вымогал у этих полицейских деньги за то, что бы не публиковать данные видеоролики в интернете, и не компрометировать их.

При получении 50 тысяч тенге Жанпеисов был арестован сотрудниками УБОП, говорилось в официальном сообщении.

Как прокомментировал сам Жанпеисов, к нему действительно обратился знакомый полицейский с просьбой не публиковать один из роликов, при этом обещая «отблагодарить» Жанпеисова.

Как выяснилось в это время, за Жанпеисовым уже велось негласное наблюдение со стороны управления по борьбе с организованной преступностью – прослушивался мобильный телефон «Охотника за полицейскими».

Таким образом, в поле зрения УБОП попал этот сотрудник полиции со своими обращениями к Жанпеисову. УБОП «начали им вплотную заниматься». В результате «знакомый полицейский» вынужден был доставить благодарность Жанпеисову в 50 тысяч тенге, которые и стали одним из эпизодов обвинения.

По второму эпизоду — получению 5 тысяч тенге на баланс мобильного телефона — у обвинения доказательств не оказалось.

По факту спецсредств – как пояснил Жанпеисов, это был небольшой аппарат охранной сигнализации помещения, реагирующий на звук. Его Жанпеисов приобрел в свободной продаже через интернет и собирался использовать его для охраны собственного жилья.

По поводу обвинений в препятствовании деятельности госорганов членами общественной организации, то эти обвинения были сняты за отсутствием состава преступления – Руслан Жанпеисов давно является членом ОСА, а также не состоит ни в какой другой общественной организации.

Приговор пока не вступил в законную силу.