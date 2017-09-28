Руслан Жанпеисов пошел на сделку со следствием потому что «устал сидеть»

Сегодня в Абайском суде прокурор обвинения, адвокаты, общественные защитники и сам подсудимый, приступили к заключению процессуального соглашения. «Охотник за полицейскими» признался, что пошел на сделку со следствием потому, что «устал сидеть», сообщает корреспондент Otyrar.KZ Данил Шемратов.

В начале процесса подсудимый попросил суд огласить ответ операторов мобильной связи на прокурорский запрос, переводились ли на баланс телефона Жанпеисова 5000 тенге в феврале этого года, или нет. Суд огласил ответ из call-центра: перечислений в указанный период не было!

После этого суд поинтересовался, готов ли подсудимый заключить процессуальное соглашение о признании вины. Жанпеисов с готовностью согласился.

Пока его адвокаты согласовывали все нюансы, «охотник за полицейскими» прокомментировал свое решение.

— Моей командой, группой защитников, с моим участием, мы все доказали. Все обвинения разваливаются, доказать они ни чего не могут. Но придумывают все время что-то новое, новые обвинения, новые эпизоды и это тянется бесконечно. Они хотят меня упаковать. А мне уже надоело сидеть. Я лучше признаюсь в этих надуманных обвинениях, получу ограничение и пойду домой. Мне надо семью кормить.

Завтра ожидается завершение этого процесса. По условиям соглашения, Руслан признает себя виновным в вымогательстве и использовании спецсредств негласного получения информации (это, как выяснилось, обычное устройство сигнализации) и получает за это 3 года ограничения свободы. Однако, Руслан заявил, что продолжит свою общественную деятельность по выявлению и широкому освещению негативных фактов в работе полицейских.