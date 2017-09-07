Шымкентцы обнаружили пропавшую девочку с душевнобольной тетей. Пропавшую девочку Жанию и ее тетю нашли в микрорайоне Самал Шымкента возле одной из больниц, сообщили в пресс-службе ДВД ЮКО.

Напомним, 6 сентября 2017 года в 17 ч.45 мин. в Абайский РОВД с заявлением обратилась жительница г. Шымкент, 1994 г.р. о том, что ее сестра Козыбаева Маржан Тагайбеккызы,1991 г.р., страдающая психическим заболеванием, примерно в 15.00 ушла из дома в неизвестном направлении и забрала ее малолетнюю дочь Сапарбай Жанию Нурланкызы, 18.12.2015 г.р.

Сотрудники Абайского РОВД провели все необходимые оперативно-розыскные мероприятия с целью установления местонахождения пропавших без вести 1,5-годовалой Сапарбай Жании Нурланкызы и 26-летней Козыбаевой Маржан Тагайбеккызы.

К розыску подключились и неравнодушные жители Шымкента. В результате ребенка и ее тетю жители обнаружили возле одной из больниц в мкр.Самал и сообщили в полицию.

В данное время полицейские возвращают малышку матери.