Сильный пожар произошел в 20-ти метрах от здания ТК «Отырар TV»

0
202

Сильный пожар произошел в 20-ти метрах от здания ТК «Отырар TV» в Шымкенте. В заброшенном, практически высохшем саду загорелся небольшой дом, в котором последнее время никто не жил. Еще год назад в нем обитал пожилой мужчина, который следил за территорией.

Возгорание произошло около 18:00 12 сентября. На место пожара оперативно приехали два пожарных расчета. Огнеборцы оперативно оценили обстановку. Пока они тушили огонь, рабочие со стройки неподалеку обрезали сухостой.

Реклама

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Отправить ответ

Оставьте первый комментарий!

Уведомлять меня
2000
wpDiscuz