Сильный пожар произошел в 20-ти метрах от здания ТК «Отырар TV» в Шымкенте. В заброшенном, практически высохшем саду загорелся небольшой дом, в котором последнее время никто не жил. Еще год назад в нем обитал пожилой мужчина, который следил за территорией.

Возгорание произошло около 18:00 12 сентября. На место пожара оперативно приехали два пожарных расчета. Огнеборцы оперативно оценили обстановку. Пока они тушили огонь, рабочие со стройки неподалеку обрезали сухостой.

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