Сильный ветер и грозу в ЮКО обещают синоптики 11 сентября

11 сентября по Южно-Казахстанской области ожидается местами гроза, усиление западного ветра 15-20 метров в секунду. Штормовое предупреждение передала оперативная группа ДЧС ЮКО.

Западные тропосферные потоки чаще меняются на северо-западные и северные. Это означает, что на территорию Казахстана чаще будет поступать холодный и влажный воздух с районов арктических морей, вызывая тем самым похолодание не только в северных, но и южных областях, сообщает РГП «Казгидромет»

Под влиянием циклона и связанных с ним атмосферных фронтов, в большинстве областей Казахстана ожидаются дожди, сильный порывистый ветер, местами 15…25м/с, и понижение температуры. Температура воздуха ожидается на 2…4 градуса ниже климатической нормы.

На юго-западе, юге и юго-востоке кратковременные дожди с грозами, в отдельных районах при грозе возможно усиление ветра 13-20м/с. Температура в этих областях также понизится, но будет близкой к средним многолетним значениям.

В Шымкенте 11 сентября синоптики обещают переменную облачность, небольшой ветер, 24-27 градусов со знаком плюс.